Diputada izquierdista española afirmó que "nadie debería tener 10 casas" y abogó por "freír a impuestos" y expropiar a grandes propietarios

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, afirmó recientemente que "nadie debería tener 10 casas".

Durante un debate parlamentario sobre vivienda, Bergerot abogó por "freír a impuestos" y expropiar a grandes propietarios.

"Nadie debería tener diez casas, nadie, ni diez, ni tres, no existe el derecho a tener diez casas, existe el derecho a tener una casa", dijo.

Bergerot, en ese sentido, propone que a partir de tres viviendas se incrementen considerablemente los impuestos a pagar y, a partir de una decena de propiedades, "si es necesario", sean expropiadas.

"Nadie debería tener diez casas y a quien las tenga hay que freírle a impuestos y expropiárselas, claro que sí", añadió.

La portavoz justificó estas medidas señalando que en Madrid existen aproximadamente 10.000 propietarios con 10 o más casas, mientras muchas familias no pueden costear sus alquileres.

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Además, Bergerot "advirtió" a la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "tenga cuidado" porque "le vamos a expropiar uno de sus pisos también".

Ante tal aseveración, Díaz Ayuso respondió: "En una democracia liberal cada uno tiene las propiedades que se ha ganado y cada uno tiene derecho a poner sus viviendas al precio que le convenga. ¿Quién se cree usted para meterle la mano en la hucha de los españoles o en la propiedad de nadie?".

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Asimismo, otros dirigentes del Partido Popular (PP), calificaron las propuestas de Bergerot como "políticas comunistas".