NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Tiroteo en Canadá

Policía de Canadá identificó a una mujer transgénero de 18 años como la autora del tiroteo en un pequeño pueblo al oeste del país

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Tiroteo en Canadá | Foto: AFP
El incidente se trató de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Canadá.

Este miércoles al menos nueve personas murieron y otras 30 resultaron heridas en un tiroteo en un pequeño pueblo en Canadá.

La prensa canadiense difundió una "alerta de emergencia" de la policía en la que se mencionaba como sospechosa a "una mujer de cabello castaño y que llevaba un vestido", aunque la información no ha sido confirmada oficialmente hasta el momento.

Tras esto, las autoridades locales determinaron que la autora del tiroteo se trata de una mujer transgénero de 18 años.

Sin embargo, la policía canadiense todavía no tiene "ninguna idea" del móvil del ataque en una escuela secundaria y una residencia en Tumbler Ridge, un pequeño poblado de 2.400 habitantes en la provincia de Columbia Británica.

El subcomisario de la Gendarmería Real de Canadá, Dwayne McDonald, rectificó el número de víctimas por el tiroteo al reportar ocho muertos. El martes, la policía había informado inicialmente un saldo fatal de nueve.

La atacante fue identificada como Jesse Van Rootselaar, una mujer transgénero, que fue encontrada muerta por "una herida de bala autoinfligida", detalló McDonald en una rueda de prensa. En los hechos usó un arma de cañón largo y una pistola.

La policía halló seis personas muertas en la secundaria de Tumbler Ridge, cinco menores de 12 y 13 años, y una educadora de 39 años. La atacante, mató también a su madre y hermano en una vivienda, explicó McDonald.

Unas 30 personas también resultaron heridas, algunas de las cuales siguen entre la vida y la muerte. El incidente se trató de uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de Canadá.

Ante el suceso, el primer ministro Mark Carney afirmó que el país está "en estado de shock" y "la nación está de luto".

"Estos niños y sus maestros fueron testigos de una crueldad inaudita. Quiero que todos sepan esto: todo nuestro país está con ustedes", afirmó en un emotivo discurso ante el Parlamento.

