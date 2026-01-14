NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
Miércoles, 14 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de varios periodistas en Venezuela entre los que se encuentran Roland Carreño y Carlos Julio Rojas

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Carreño permaneció más de un año preso por el régimen venezolano tras cuestionar la decisión de Maduro de no reconocer el triunfo de Edmundo González en las elecciones de 2024.

Este miércoles, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmó la liberación de varios periodistas y presos políticos venezolanos, días después de que Jorge Rodríguez anunciara excarcelaciones del régimen venezolano.

Entre los excarcelados se encuentran Roland Carreño y Nicmer Evans, quienes recuperaron su libertad en las últimas horas tras permanecer detenidos en diferentes centros penitenciarios.

Carreño estuvo preso desde el 2 de agosto de 2024, por lo que permaneció un año, 5 meses y 12 días preso.

o

Por su parte, Evans permaneció más de un mes preso tras su captura en diciembre de 2025.

El SNTP también confirmó que el periodista Julio Balza, quien permaneció detenido más de un año, fue liberado en las últimas horas.

Al mismo tiempo, fueron excarcelados Nakary Ramos Mena y su esposo, además del asistente de cámara Gianni González, quienes estuvieron presos desde abril de 2025.

o

El periodista Carlos Julio Rojas también fue liberado tras permanecer preso desde el 15 de abril de 2025.

El colegio de periodistas también confirmó la liberación de Gabriel González, parte del equipo de prensa de Vente Venezuela, injustamente detenido desde el 27 de junio de 2024. y de Luis López, quien estuvo encarcelado desde el 14 de junio de 2024.

Más temprano, el sindicato también confirmó las liberaciones de Ramón Centeno, Víctor Ugas, Leandro Palmar, Belises Cubillán, Carlos Marcano, Rafael García Márvez y Gabriel González.

 

