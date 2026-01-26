"Todas las madres nos vamos a encadenar; siento que estoy encadenada con mi hijo": Evelys Cano, madre de preso político, quien pernocta con cadenas frente a Zona 7 en Venezuela

Luego de varias noches consecutivas en vigilia, Evelis Cano, madre del prisionero político venezolano Jack Tantak Cano permanece a las afueras del centro de reclusión Zona 7 de la PNB, en Boleíta, Caracas, Venezuela, donde decidió encadenarse como forma de protesta pacífica para exigir la liberación de su hijo y del resto de los detenidos por motivos políticos en el país caribeño.

Cano, desde el lugar donde se encadenó, habló en el programa La Tarde de NTN24. “Decidí encadenarme porque no tengo respuestas, porque los derechos humanos en Venezuela no existen, el dolor nos ganó. Todas estas madres y esposas que estamos aquí, ya no lo soportamos. Decidí encadenarme por mi hijo y por el futuro de Venezuela”.

“Están jugando con todas nosotras, se están burlando de todas estas venezolanas que estamos aquí... Ya basta de que los niños en Venezuela estén llorando por sus padres y que estén siendo tratados por psicólogos y psiquiatras”, acotó.

“Todas las madres nos vamos a encadenar... Siento que estoy encadenada con mi hijo”, añadió la madre de Jack.

Hace una semana, vale recapitular, esta mujer, tendida en el suelo y visiblemente afectada, elevó una súplica entre lágrimas: “Ya no aguanto más, Señor, lleva mi vida. Te entrego mi vida por la libertad de mi hijo. Ya no aguanto más, padre amado”.

La mañana de este 26 de enero, por su parte, la organización Foro Penal confirmó que un total de 266 presos políticos han sido excarcelados tras el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero de múltiples “liberaciones” en medio de la presión que ejerce la Casa Blanca sobre Miraflores.

Mientras el régimen asegura haber "liberado a cientos de presos políticos” durante los primeros días de enero de 2026, cifras de organizaciones de derechos humanos reportan números inferiores debido a procesos de verificación en curso.

A pesar de estas medidas, diferentes ONG de DD. HH. advierten que aún permanecen en prisión más de 600 presos políticos.

El régimen de Venezuela, cabe apuntar, ha liberado a algunos presos políticos, pero de forma gradual y parcial, generando dudas sobre la totalidad de los liberados y la permanencia de la represión.

Debido a la creciente presión de los Estados Unidos y tras la captura de Nicolás Maduro el régimen, hoy encabezado por Delcy Rodríguez, progresivamente excarcela a presos políticos.

No obstante, se presume que la tiranía continúa desarrollando la ya conocida ‘puerta giratoria’, término acuñado por la sociedad civil venezolana para describir una estrategia de represión sistemática, la cual consiste en liberar a un grupo de prisioneros políticos, mientras de forma paralela detiene a nuevas personas que se oponen a la narco-dictadura.