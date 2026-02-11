"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Hasta el momento, el número de presos políticos en Venezuela presenta variaciones significativas debido a un proceso de excarcelaciones en curso iniciado el 8 de enero de 2026.

De acuerdo con el balance más reciente de la Organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, hasta 10 de febrero de 2026, se han verificado 431 excarcelaciones desde el inicio del proceso en enero.

Asimismo, la mencionada organización sostiene que más de 600 opositores al régimen venezolano continúan tras los barrotes.

Yerwin Torrealba, exprisionero político venezolano, habló en El Informativo de NTN24, sobre las enfermedades que ahora padece, tras ser víctima del régimen chavista en el centro de tortura en el que estuvo recluido.

“Tengo secuelas, tengo una bacteria estomacal, siempre tuve complicaciones con los riñones estando en los calabozos, me tenían en situación precaria”, dijo el entrevistado.

Torrealba también subrayó en NTN24 que el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez no ha cumplido con su palabra de cerrar El Helicoide, el mayor centro de tortura de la dictadura venezolana.

“El cierre de El Helicoide supuestamente sería antes del 30 de enero, aparte, estamos libres, pero presos, por las condiciones que nos ponen, no nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento”, acotó.

Aunque la dictadura venezolana ha reportado cifras de liberación superiores (mencionando hasta 800 personas), organizaciones de derechos humanos como Foro Penal solo contabilizan aquellas cuya libertad física ha sido comprobada.

La existencia de presos políticos en Venezuela se debe a un patrón de criminalización de la disidencia y represión estatal para neutralizar a críticos del oficialismo.

Tras el fraude electoral de 2024 en el que el exjefe del régimen, Nicolás Maduro, se autoproclamó “presidente de Venezuela”, las capturas se intensificaron contra activistas de derechos humanos, militares disidentes y ciudadanos que participaron en protestas lo acontecido en dichos comicios.