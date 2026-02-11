NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Presos políticos

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Torrealba también subrayó en NTN24 que el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez no ha cumplido con su palabra de cerrar El Helicoide, el mayor centro de tortura de la dictadura venezolana.

Hasta el momento, el número de presos políticos en Venezuela presenta variaciones significativas debido a un proceso de excarcelaciones en curso iniciado el 8 de enero de 2026.

o

De acuerdo con el balance más reciente de la Organización no gubernamental (ONG) Foro Penal, hasta 10 de febrero de 2026, se han verificado 431 excarcelaciones desde el inicio del proceso en enero.

Asimismo, la mencionada organización sostiene que más de 600 opositores al régimen venezolano continúan tras los barrotes.

Yerwin Torrealba, exprisionero político venezolano, habló en El Informativo de NTN24, sobre las enfermedades que ahora padece, tras ser víctima del régimen chavista en el centro de tortura en el que estuvo recluido.

o

“Tengo secuelas, tengo una bacteria estomacal, siempre tuve complicaciones con los riñones estando en los calabozos, me tenían en situación precaria”, dijo el entrevistado.

Torrealba también subrayó en NTN24 que el régimen en cabeza de Delcy Rodríguez no ha cumplido con su palabra de cerrar El Helicoide, el mayor centro de tortura de la dictadura venezolana.

“El cierre de El Helicoide supuestamente sería antes del 30 de enero, aparte, estamos libres, pero presos, por las condiciones que nos ponen, no nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento”, acotó.

o

Aunque la dictadura venezolana ha reportado cifras de liberación superiores (mencionando hasta 800 personas), organizaciones de derechos humanos como Foro Penal solo contabilizan aquellas cuya libertad física ha sido comprobada.

La existencia de presos políticos en Venezuela se debe a un patrón de criminalización de la disidencia y represión estatal para neutralizar a críticos del oficialismo.

Tras el fraude electoral de 2024 en el que el exjefe del régimen, Nicolás Maduro, se autoproclamó “presidente de Venezuela”, las capturas se intensificaron contra activistas de derechos humanos, militares disidentes y ciudadanos que participaron en protestas lo acontecido en dichos comicios.

Temas relacionados:

Presos políticos

Régimen

Cae Maduro en Venezuela

El Helicoide

Dictadura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No nos están liberando, nos están cambiando de lugar de reclutamiento": Yerwin Torrealba, víctima de la dictadura venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Alerta por fuerte tormenta invernal en Nueva York - Foto de AFP
Estados Unidos

Nueva York declara estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

Steve Witkoff - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Con contundente advertencia, Estados Unidos lanza la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza y forma un comité palestino

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Donald Trump

Trump afirma que Putin aceptó su propuesta de no atacar Kiev durante una semana debido al invierno

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes (LVBP) / Pelotas de béisbol - Fotos: X / Pexels
LVBP

Jugador de Cardenales de Lara perdió los papeles ante Navegantes del Magallanes en duelo del Round Robin de la LVBP

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP.
Palmeiras

¿Vuelve a Sudamérica? presidenta de importante club se refirió al interés del equipo por un jugador se la Selección Colombia que no la pasa bien en Europa

Alerta por fuerte tormenta invernal en Nueva York - Foto de AFP
Estados Unidos

Nueva York declara estado de emergencia ante fuerte tormenta de nieve y frío extremo

Steve Witkoff - Fotos EFE
Estados Unidos e Irán

Con contundente advertencia, Estados Unidos lanza la segunda fase de su plan para poner fin a la guerra de Gaza y forma un comité palestino

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Donald Trump

Trump afirma que Putin aceptó su propuesta de no atacar Kiev durante una semana debido al invierno

Elizabeth Acuña, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Venta Directa (ACOVEDI) - Foto: NTN24
Comercio

Directora de la Asociación Colombiana de Venta Directa aclara en qué consisten los negocios multinivel y alerta sobre la importación indiscriminada desde China

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La democracia en Venezuela va a llegar muy pronto": presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en NTN24 desde el Foro de CAF

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre