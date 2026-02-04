HRW publicó su reporte anual sobre derechos humanos y en la sección de Venezuela mencionó la "Operación Tun Tun" del régimen después de las elecciones del 28 de julio

Este miércoles 4 de febrero, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) publicó su reporte anual sobre los derechos humanos en el mundo, en el que detalló que la "brutal represión" del régimen de Venezuela a opositores prevaleció en 2025.

De acuerdo con el documento, algunas de las prácticas aplicadas por el régimen incluyen las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los abusos contra las personas detenidas y la intimidación a periodistas, activistas y manifestantes.

La organización puntualiza que dichas acciones se intensificaron después de las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el hoy derrocado dictador Nicolás Maduro fue proclamado ganador de los comicios en medio de denuncias de fraude y el rechazo de la oposición, que daba ganador a Edmundo González Urrutia según las actas recopiladas.

"Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, las autoridades y los grupos armados progubernamentales, conocidos como colectivos, cometieron abusos generalizados. Mientras miles de personas protestaban contra la supuesta reelección de Maduro, principalmente en barrios de bajos recursos, el gobierno lanzó la "Operación Toc Toc" (Operación Tun Tun), una campaña nacional de intimidación y represión", detalló HRW en el informe.

Citó muertos derivados de esa situación, así como la situación de miles de críticos, entre ellos niños, opositores políticos y extranjeros, quienes han sido detenidos arbitrariamente y acusados en audiencias virtuales de delitos imprecisos como "incitación al odio" y "terrorismo".

"Las autoridades venezolanas han negado con frecuencia haber realizado arrestos u ocultado el paradero de los detenidos, lo que constituye una desaparición forzada según el derecho internacional", añadió la organización, argumentando que las familias de los detenidos han tenido que buscar a sus seres queridos durante días o semanas.

También mencionó el informe de septiembre de la Misión de Determinación de los Hechos que reiteró su conclusión de que los "actos de extrema crueldad" cometidos antes y después de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, constituyen crímenes de lesa humanidad.