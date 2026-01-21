Daniel Noboa afirma que aplicará una “tasa de seguridad” a Colombia porque no han cooperado en la lucha contra el narcotráfico en la frontera

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó en su cuenta de X una afirmación acerca del combate contra el narcotráfico en la frontera con Colombia en la que dice que no ha habido “cooperación alguna” por parte del país que preside Gustavo Petro.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió el mandatario.

VEA TAMBIÉN "Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia o

A raíz de esto, Noboa agregó que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

“Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera, con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume”, concluyó el presidente de Ecuador en su publicación.

Se espera la pronta respuesta del presidente Gustavo Petro ante este arancel anunciado por su homólogo ecuatoriano y por sus afirmaciones sobre la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.