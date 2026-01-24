"La educación es la herramienta más importante": ministra de las TIC de Colombia habla en NTN24 sobre los retos que afronta dirigiendo la cartera

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Carina Murcia Yela, estuvo como invitada al programa Mujeres de Ataque de NTN24 en donde se refirió a su trayectoria personal y profesional.

"Pasaba por frente del edificio Murillo Toro y pensaba, a mí un día me gustaría estar aquí, a mí un día me gustaría ser ministra", confesó Murcia sobre la sede del ministerio que dirige actualmente.

En cuanto a su trabajo en la cartera, Murcia señaló: “Yo como ministra transformé el Ministerio TIC, que no es solamente tecnología, sino el Ministerio TIC también es corazón, también es llegar a esos territorios”.

"Logré que un ministerio como el Ministerio TIC mirara y pensara en las realidades y en las oportunidades. Y como se lo digo, para mí la educación es la herramienta más importante", añadió.