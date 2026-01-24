NTN24
Sábado, 24 de enero de 2026
Mujeres de Ataque

"La educación es la herramienta más importante": ministra de las TIC de Colombia habla en NTN24 sobre los retos que afronta dirigiendo la cartera

enero 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
En diálogo con el programa Mujeres de Ataque, Carina Murcia Yela habló sobre el ministerio que dirige actualmente.

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, Carina Murcia Yela, estuvo como invitada al programa Mujeres de Ataque de NTN24 en donde se refirió a su trayectoria personal y profesional.

"Pasaba por frente del edificio Murillo Toro y pensaba, a mí un día me gustaría estar aquí, a mí un día me gustaría ser ministra", confesó Murcia sobre la sede del ministerio que dirige actualmente.

o

En cuanto a su trabajo en la cartera, Murcia señaló: “Yo como ministra transformé el Ministerio TIC, que no es solamente tecnología, sino el Ministerio TIC también es corazón, también es llegar a esos territorios”.

"Logré que un ministerio como el Ministerio TIC mirara y pensara en las realidades y en las oportunidades. Y como se lo digo, para mí la educación es la herramienta más importante", añadió.

Emmanuel Macron presidente de Francia / Nicolás Maduro - Fotos: AFP
Presidente de Francia

El presidente de Francia celebró la captura de Maduro, a quien señaló de dictador, pero ahora cuestiona el operativo de Estados Unidos

Vladímir Putin
Rusia

Ucrania niega haber atacado una residencia de Putin y Rusia promete endurecer su postura en el conflicto

El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

