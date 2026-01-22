NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Donald Trump

Trump sale al paso de las especulaciones sobre su salud por los moretones en su mano izquierda que se hicieron virales en redes sociales

enero 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Donald Trump tiene moretones en la mano / FOTO: EFE
Donald Trump tiene moretones en la mano / FOTO: EFE
En redes sociales circularon fotos de los moretones en la mano izquierda del mandatario estadounidense lo que generó especulaciones sobre su salud.

Fotografías que mostraban nuevos moretones en la mano del presidente Donald Trump generaron este jueves especulaciones sobre su salud, pero el mandatario de 79 años les restó importancia y dijo que simplemente se golpeó con una mesa.

A Trump se le han visto hematomas en su mano derecha desde su regreso al poder el año pasado, que usualmente cubre con vendajes o maquillaje.

o

La Casa Blanca ha dicho que se deben a una combinación de apretones de mano frecuentes y a aspirinas que toma para su salud cardiovascular.

Sin embargo, fotos publicadas este jueves, tomadas en el Foro Económico Mundial en Davos, muestran moretones más intensos en un lugar similar, pero esta vez de su mano izquierda.

Las imágenes, tomadas durante la ceremonia inaugural de la "Junta de Paz de Trump", se diseminaron rápidamente por las redes sociales.

"Me golpeé con la mesa", le dijo Trump a periodistas a bordo del avió presidencial Air Force One cuando le preguntaron sobre el moretón. "Yo diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón".

Más temprano la Casa Blanca dio la misma explicación para los moretones.

Fotos tomadas más temprano en el evento de la "Junta de Paz" y otras tomadas el día anterior no mostraban morados en su mano izquierda.

Las especulaciones sobre el estado físico de Trump se han disparado debido a su edad, pues a sus 79 años es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos. Además de los moretones en sus manos, también se le ha visto con hinchazón en las piernas y en varios eventos públicos pareció haberse quedado dormido algunos instantes.

o

En julio, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con una condición benigna conocida como insuficiencia venosa crónica, una afección común en la que válvulas venosas defectuosas hacen que la sangre se acumule, lo que provoca hinchazón, calambres y cambios en la piel.

Puede ser tratada con medicamentos o procedimientos específicos.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, dijo en diciembre que "en general" el sistema cardiovascular de Trump "muestra una salud excelente", tras una resonancia magnética que se realizó en octubre.

Temas relacionados:

Donald Trump

Salud

Estados Unidos

Viral

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Actualidad

Ver más
Villca Fernández, exprisionero político venezolano / Nicolás Maduro, caminando en territorio estadounidense esposado y custodiado por agentes de la DEA - Fotos: NTN24 / X
Cae Maduro en Venezuela

"A Maduro le están respetando sus derechos, en cambio a mí el Sebin me golpeó, torturó y amenazó con lanzarme al vacío desde un avión privado": exprisionero político

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habló de los acuerdos petroleros con Estados Unidos y anunció leyes en materia energética y comercial ante la Asamblea Nacional ilegítima

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Villca Fernández, exprisionero político venezolano / Nicolás Maduro, caminando en territorio estadounidense esposado y custodiado por agentes de la DEA - Fotos: NTN24 / X
Cae Maduro en Venezuela

"A Maduro le están respetando sus derechos, en cambio a mí el Sebin me golpeó, torturó y amenazó con lanzarme al vacío desde un avión privado": exprisionero político

Familiares de presos políticos
Presos políticos en Venezuela

Habría sido excarcelada la médico venezolana condenada a pena máxima por criticar a Maduro por Whatsapp: Aquí su dramática historia

Embajada de EE. UU. en Caracas (Venezuela) - Foto EFE
Embajada de Estados Unidos

Departamento de Estado responde a NTN24 sobre la reapertura de la Embajada de EE. UU. en Caracas

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez habló de los acuerdos petroleros con Estados Unidos y anunció leyes en materia energética y comercial ante la Asamblea Nacional ilegítima

Bandera Venezuela/ Celebración Año Nuevo - Fotos Canva de Referencia
Año nuevo

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Edmundo González y su mensaje tras el inicio de las excarcelaciones de presos en Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

“Este es un momento que pide templanza y firmeza”: el mensaje del presidente democrático de Venezuela en medio de la excarcelación de presos políticos en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

“Esta acción tan limpia no se pudo haber ejecutado sin personal dentro del equipo de Maduro que estaba en coordinación con la CIA o la DEA”: coronel retirado del Ejército de EE.UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre