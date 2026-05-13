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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Estados Unidos

Por medio de un sistema de pago de fianza para el visado, Estados Unidos busca flexibilizar el ingreso a los asistentes al Mundial

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Visa de EE.UU. y trofeo de la Copa del Mundo - Fotos: AFP / Canva
Visa de EE.UU. y trofeo de la Copa del Mundo - Fotos: AFP / Canva
Esta medida tomada por el gobierno del presidente Donald Trump, por medio de la cual busca proteger la seguridad nacional y endurecer la política migratoria.

Este miércoles, Estados Unidos anunció que flexibilizará el sistema de pagos de fianza para los solicitantes de visado para aficionados de determinadas naciones que viajarán a su territorio con motivo de la Copa del Mundo, que dará inicio el próximo 11 de junio y se extenderá hasta el 19 del mismo mes.

Por medio de esta iniciativa, la nación norteamericana ha empezado a exigir a personas de 50 países en desarrollo la entrega de entre 5.000 y 15.000 dólares para obtener un visado estadounidense, dinero que será reembolsable una vez termine su estadía allí.

Esta medida tomada por el gobierno del presidente Donald Trump, por medio de la cual busca proteger la seguridad nacional y endurecer la política migratoria.

Ante esta decisión, el Departamento de Estado ha dejado claro que los miembros de las selecciones que tengan actuación en su territorio serán eximidos de estos depósitos.

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Situación similar pasará con los hinchas de los países participantes que ya cuenten con entradas y se hayan inscrito en un sistema prioritario creado para los visados.

"Seguimos comprometidos con reforzar las prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos y, al mismo tiempo, facilitar los viajes legítimos con motivo del próximo torneo de la Copa del Mundo", indicó Mora Namdar, subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares.

Asimismo, ratifico que el deseo de la administración del presidente Donald Trump tiene como objetivo organizar “la Copa Mundial de la FIFA más grande y exitosa de la historia".

Dentro de los ciudadanos de países como Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Túnez. Clasificados al certamen mundialista, están obligados a realizar el depósito de garantía de visado.

Al menos otras dos naciones participantes en el Mundial han sido objeto de vetos casi totales de entrada a Estados Unidos bajo la administración de Trump: Haití, la nación más pobre del Hemisferio Occidental, e Irán, nación que el país norteamericano junto a Israel atacaron el 28 de febrero, bajo la ‘Operación Furia Épica’.

De igual manera, Washington ha ampliado drásticamente el escrutinio a los visitantes de naciones occidentales aliadas, obligándolos a proporcionar acceso al gobierno estadounidense para revisar sus publicaciones en redes sociales.

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Frente a esto, por medio de un estudio, el bufete de abogados Mendoza Law Firm concluyó que Haití podría disputar sus partidos con pocos o ningún aficionado viajando desde el país debido a las restricciones.

Asimismo, señaló que, en las cinco naciones clasificadas afectadas por los depósitos de visado, 15.000 dólares equivalen, de media, a tres años de ingresos.

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