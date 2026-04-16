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Jueves, 16 de abril de 2026
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Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en donde trabajaba John Barrett revela que el diplomático fue designado por el secretario Rubio para "avanzar el plan de tres fases" en Venezuela

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
John Barrett se despide de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala - Foto Embajada de Estados Unidos en Guatemala
John Barrett se despide de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala - Foto Embajada de Estados Unidos en Guatemala
Mediante una declaración emitida el miércoles 15 de abril, la jefe de la misión diplomática en Caracas, Laura Dogu, anunció a Barrett como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela.

En un mensaje en las redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, en donde trabajaba John Barrett como encargado de negocios, reconfirmó la designación del diplomático como nuevo jefe de la misión en Venezuela.

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Según dijo la misión diplomática en una publicación en X, Barrett fue seleccionado por el secretario de Estado, Marco Rubio, para avanzar con “el plan de tres fases de la Casa Blanca” en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

“Luego de su exitosa misión en Guatemala, el encargado de negocios John Barrett ha sido seleccionado por el secretario Rubio para liderar la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y avanzar el plan de tres fases de la Casa Blanca”, detalló.

Mediante una declaración emitida el miércoles 15 de abril, la jefe de la misión diplomática en Caracas, Laura Dogu, anunció a Barrett como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela.

En el texto, la diplomática norteamericana detalló que John Barrett llegará próximamente a territorio venezolano para ocupar su puesto, el cual dijo que era una “asignación temporal”.

“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, manifestó.

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Añadió que el equipo diplomático en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.

Tras la captura de Maduro el 3 de enero en una operación espacial de Washington, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos está “a cargo” del país.

Según la Administración republicana, Washington tiene un plan de tres fases para Venezuela. Así lo confirmó el secretario Rubio en ese entonces, argumentando que se buscará estabilizar, recuperar y llevar a una transición al país sudamericano.

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