Congresista de Estados Unidos recalca que le "preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia" ante las amenazas a líderes y candidatos

Este martes, el congresista de Estados Unidos Mario Díaz-Balart expuso a través de su red social X, su preocupación por la escalada de amenazas contra líderes políticos y candidatos presidenciales en Colombia.

“Me preocupa mucho la peligrosa situación en Colombia bajo la administración de Petro, lo cual está poniendo en riesgo la estrecha relación entre EE. UU. y Colombia”, resaltó Díaz-Balart.

Esto en contexto a las recientes amenazas de muerte que recibieron los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, aspirantes a la Casa de Nariño que hacen oposición al gobierno de Gustavo Petro.

Las amenazas que han recibido los candidatos cuentan con coronas fúnebres, nombre de los candidatos, fecha de nacimiento y con un escalofriante “descansa en paz”, que se ha difundido por todo el país.

Ante esto el congresista dijo que “las recientes amenazas contra líderes y candidatos, como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, reflejan un clima cada vez más violento, así como el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho”.

Por otro lado, de acuerdo con lo informado por el medio colombiano El Tiempo, un portavoz del Departamento de Estado diálogo con ellos y añadió que la administración Trump cree que la intimidación y violencia política en el país determinan los “días oscuros” en Colombia.

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De acuerdo con lo citado por el medio, “la administración Trump está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”.

“Condenamos enérgicamente cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos (…) tras el brutal asesinato de Migue Uribe Turbay, son un recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia”, sentenció el funcionario en dialogo con el medio.