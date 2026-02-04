Presidente Petro dice que Venezuela se encuentra en una "transición entre comillas" después de su reunión con Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre Venezuela en medio de su participación en un encuentro con congresistas de Estados Unidos en Washington al que asistió horas después de su cita con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Petro afirmó que Venezuela se encuentra en una “transición, entre comillas” tras la captura de Nicolás Maduro sucedida el pasado 3 de enero en medio de una operación de Estados Unidos en Caracas.

“Hoy tendríamos que ver cómo podemos superar positivamente en una Venezuela que está herida, confundida y en una transición, entre comillas, ante un pueblo expectante, que ha visto perder un poco sus guías y faros en los que confiaba y ahora los busca”, expresó Petro.

El mandatario también pareció mostrarse partidario de que haya en Venezuela elecciones. “Deberían salir del pueblo mismo pero la circunstancia es tal que está es mirando a su alrededor y hay que convocarlo a que tome decisiones”, mencionó.

Tras más de una hora reunidos en el Despacho Oval, terminó el encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, el martes 3 de febrero.

El presidente colombiano llegó a la reunión con Donald Trump con su administración descertificada por deficientes resultados en la lucha contra las drogas, incluido en lista OFAC y sin visa, además de llevar a cuestas fuertes calificativos que el mandatario estadounidense le ha lanzado en los últimos meses.

Fue una reunión hermética, que se desarrolló sin protocolos ni acceso a la prensa y que inició con una inusual bienvenida del presidente de Estados Unidos en el ala este de la Casa Blanca, un lugar diferente de donde se suelen recibir a los jefes de Estado.

Una vez en el Despacho Oval, ambos mandatarios desarrollaron la conferencia en compañía de las delegaciones de sus respectivos países.

Tras el encuentro, Trump fue consultado por un periodista: "¿Cómo fue su reunión con Gustavo Petro esta mañana? ¿Llegaron a algún acuerdo sobre las medidas antinarcóticos?".

Ante tales preguntas, el ejecutivo de la unión americana respondió: "Sí, lo hicimos. Trabajamos en ello y nos llevamos muy bien y también estamos trabajando en otras cosas, incluidas las sanciones".

VEA TAMBIÉN "Vimos cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia": Petro reveló los puntos que conversó con Trump tras su reunión en la Casa Blanca o

Petro, a su turno, ofreció sus primeras declaraciones sobre los temas abordados tras su reunión este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Petro aseveró que Venezuela fue uno de los principales temas que abordaron durante el encuentro.

"He salido con un aire optimista y positivo (...). Vimos cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, y cual podría ser el papel de Estados Unidos, sino es levantar sanciones, concretamente", afirmó.

El encuentro ocurrió además exactamente un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro.