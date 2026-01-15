NTN24
Dinosaurios

Hallan restos de nueva especie de dinosaurio del tamaño de un autobús en país sudamericano

enero 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fósil de dinosaurio - Foto AFP/ Autobús - Foto Canva de referencia
Los científicos encontraron seis vértebras cervicales, todas las vértebras dorsales, el sacro con ambos iliones y la primera vértebra caudal del reptil prehistórico.

Científicos hallaron en un país sudamericano los restos de una nueva especie de dinosaurio saurópodo con una antigüedad de unos 83 millones de años, informó esta semana el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El esqueleto del herbívoro de cuello largo, perteneciente al grupo de los titanosaurios y bautizado como 'Yeneen houssayi', fue hallado en un área conocida como Cerro Overo - La Invernada, una región de gran riqueza paleontológica.

o

El descubrimiento, que tuvo lugar en esa área localizada en la provincia patagónica de Neuquén, en Argentina, fue publicado en la revista especializada Historical Biology.

"Tiene relevancia porque no solo representa una nueva especie, sino que además aporta un gran avance al conocimiento de la anatomía y la filogenia (relaciones de parentesco) de los dinosaurios saurópodos titanosaurios", dijo el paleontólogo Leonardo Filippi, primer autor del trabajo e investigador del Conicet.

Del esqueleto del 'Yeneen houssayi' se encontraron seis vértebras cervicales, todas las vértebras dorsales, el sacro con ambos iliones y la primera vértebra caudal.

A partir de estos restos fósiles el equipo de científicos determinó que la especie tenía una cabeza pequeña con relación al resto del cuerpo, medía entre 10 y 12 metros de largo y pesaba entre ocho y diez toneladas (comparable con un autobús urbano).

El nuevo dinosaurio representa la tercera especie diferente de saurópodo titanosaurio encontrado en La Invernada, junto con el 'Overosaurus paradasorum' y el 'Inawentu oslatus'.

"Esto genera el desarrollo de varias hipótesis", señaló Filippi, entre ellas que los "dinosaurios saurópodos eran muy diversos y abundantes" en ese lugar durante el Cretácico Superior.

Como las distintas especies fueron encontradas a diferentes niveles, también podría ser que estén separadas por "miles o millones de años" entre sí, añadió el científico.

La primera denuncia del hallazgo de los restos fósiles en esta área del norte de Neuquén, en el suroeste de Argentina, fue registrada en 2003 y las excavaciones pudieron realizarse una década más tarde.

En el mismo lugar se encontró un segundo individuo juvenil de 'Yeneen houssayi', representado por un hueso de la cadera de pequeño tamaño.

Además de los tres saurópodos, en la región aparecieron numerosas otras especies de dinosaurios y fósiles de distintos animales.

o

"Consideramos a esta zona como un verdadero ecosistema del cual recién estamos comenzando a conocer. Este lugar sin dudas era muy propicio para la vida y el desarrollo de una biodiversidad tan notable", indicó Filippi.

