"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

La comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha causado gran revuelo tanto en el ámbito nacional como internacional.

NTN24 tuvo acceso a la transcripción oficial de su primer encuentro con la justicia y se revelaron importantes detalles del primer golpe de realidad para el dictador venezolano, conocido mundialmente por su cuestionada legitimidad, quien además se presentó como "presidente" y aseguró que fue secuestrado desde el 3 de enero.

Su detención, asegura, se produjo mientras dormía en su residencia en Caracas, Venezuela. Sin embargo, el juez encargado de su caso cortó en seco esta declaración, negando cualquier tipo de privilegio que normalmente reservan a los jefes de estado legítimos.

Según datos obtenidos por NTN24, Maduro enfrenta múltiples cargos graves, entre ellos narcotráfico, terrorismo y violaciones a los derechos humanos. A pesar de las acusaciones, Maduro sostuvo que "saldría libre", convencido quizás de que su presunto estatus le brindará algún tipo de protección.

Pero la realidad es otra. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, una posición que comparten muchos líderes a nivel global, además, el país ha trabajado arduamente para garantizar que enfrente a la justicia.

La comparación de su alegato de "secuestro" parece irónica, especialmente considerando que Venezuela es conocida por el alto número de presos políticos, quienes padecen condiciones inhumanas.

Su defensa ha solicitado privilegios e inmunidades reservados para jefes de estado, pero hasta ahora, la Corte ha mantenido firme su posición de tratarlo como a cualquier otro ciudadano acusado de delitos graves.

Las audiencias preliminares seguirán desarrollándose en los próximos meses, con una próxima fecha señalada hasta el 17 de marzo, lo cual indica un proceso legal complejo y dilatado que podría extenderse, según los expertos, incluso hasta 2027.

Enfrentando tal situación, Maduro se encuentra en una posición delicada. A pesar de esto, el proceso judicial en Estados Unidos promete ser riguroso y meticuloso, garantizando que todos los aspectos de su caso sean examinados en detalle.