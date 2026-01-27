Estos son los refuerzos que tomaron Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes para la final de la LVBP 2025/26

Todo está listo para la gran final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Caribes de Anzoátegui fue el primer clasificado a la serie decisiva. El segundo en encontrar su boleto fue Navegantes del Magallanes, que, sorpresivamente, vino de atrás tanto en la ronda regular como en el Round Robin, para estar 'presente' en el tramo definitorio del torneo de la 'pelota criolla'.

El conjunto que comanda Asdrúbal Cabrera optó por Silvino Bracho, quien ganó el premio Cerrador del Año en la liga y sobresalió en el Round Robin con cuatro rescates en siete juegos con Águilas del Zulia.

La novena que lidera Yadier Molina, por su cuenta, también buscó a un brazo que refuerce el bullpen y lo encontró con el norteamericano Ronnie Williams, que había sido refuerzo para Cardenales de Lara en el ‘todos contra todos’.

Guiseppe Palmisano, presidente de la LVBP, informó que la final se jugará en siete juegos, luego de rumores sobre que la serie decisiva se reduciría a solo cinco encuentros.

VEA TAMBIÉN Estrella venezolana de las Grandes Ligas anuncia que no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 o

Tras adaptarse las fechas, se confirmó que la gran final venezolana iniciará este martes 27 de enero.

La serie arrancará en el Estadio Alfonso 'Chico' Carrasquel de Puerto La Cruz. ‘La tribu’ buscará su quinto título apoyada en su temible ofensiva y la ventaja de jugar en casa.

Por su parte, la 'Nave turca', inspirada en el Round Robin, ahora va por su título número catorce.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

VEA TAMBIÉN Todo listo para la gran final de la LVBP: estos son los dos equipos que buscarán coronarse campeón de la temporada 2025/26 o

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.