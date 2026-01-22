NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Familia del cantante Yeison Jiménez alerta sobre nuevo método de estafa tras su muerte

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez | Foto: AFP
La familia del fallecido cantante Yeison Jiménez alertó sobre la nueva modalidad de estafa que han utilizado personas inescrupulosas para obtener dinero tras su muerte.

A través de la cuenta oficial del Criadero La Cumbre, propiedad del cantante, se informó a los clientes que están agotados los productos, pero que hay delincuentes ofreciendo falsos productos.

"En este momento, nuestras gorras, ruanas y ponchos se encuentran agotados. Hay varias páginas y números haciéndose pasar por nosotros, utilizando nuestras fotos, precios y ofreciendo descuentos exorbitantes para engañar a las personas", indicó el comunicado oficial.

"No nos hacemos responsables por compras realizadas a través de otros números, perfiles o publicidades falsas. Las únicas líneas oficiales de atención y venta son: WhatsApp 320 540 3395", precisó.

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez también envió un mensaje a las personas que ya habían realizado sus compras con anticipación.

"A partir de hoy se comenzarán a despachar los pedidos más antiguos, los cuales saldrán en estricto orden de compra. Les pedimos estar atentos al número de celular que registraron, ya que allí recibirán su guía una vez sea generada", detalló el comunicado.

"El tiempo estimado de entrega es de 8 a 15 días hábiles. Agradecemos su paciencia y comprensión", concluyó.

Es de señalar que el cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.

