"Vimos cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia": Petro reveló los puntos que conversó con Trump tras su reunión en la Casa Blanca

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ofreció sus primeras declaraciones sobre los temas abordados tras su reunión este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Petro aseveró que Venezuela fue uno de los principales temas que abordaron durante el encuentro que se vivió de forma hermética.

"He salido con un aire optimista y positivo (...). Vimos cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, y cual podría ser el papel de Estados Unidos, sino es levantar sanciones, concretamente", afirmó.

En ese contexto, Petro planteó cuestiones sobre el papel que podría jugar Washington si se levantan sanciones y se facilita la cooperación para activar nuevamente la economía venezolana, incluso con el aporte energético y logístico de Colombia.

Aclaró que “Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles donde se ponen en cuestión la existencia de nuestras naciones, hay que dejarla fluir y juntarse por ese poder”.

Además, reveló que “desde el norte de la Guajira, podemos tener energía limpia eólica y solar para toda Colombia, para toda Venezuela, y aún nos queda para exportar”.

Petro también se refirió a que Trump le dio un detalle. “Al regalo que me dio, la gorra roja de ‘hacer América grande’ en español, yo le puse con esfero que había ahí la ‘S’. Quedó ‘hacer Las Américas grandes’ y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes”.

Explicó que esta reunión fue un “paso pequeño”, sin embargo, resaltó que “distensiona la posibilidad de una gran hoguera humana y vital precisamente en el corazón del mundo y he ahí la importancia de la reunión”.

Finalmente, concluyó refiriéndose a que “tanto Venezuela, como Colombia, como los mismos Estados Unidos, han perdido por bloquearnos, el mismo Trump lo dijo y me sorprendió”.

Donald Trump y Gustavo Petro se reunieron en la Casa Blanca tras la descertificación de Colombia, la inclusión del mandatario en la lista OFAC y el retiro de su visa. El encuentro ocurre además exactamente un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro.