Miércoles, 07 de enero de 2026
Turismo

Este es el ranking de los mejores destinos para viajar en este 2026: tres son latinoamericanos

enero 7, 2026
Por: Luis Cifuentes
Río de Janeiro - Foto: EFE
El ranking sitúa a 26 destinos entre los mejores de este año para ser visitados por los turistas.

El turismo ha tenido un auge exponencial en los últimos años alrededor del mundo. Cada vez más son las personas que viajan gracias al incremento de las frecuencias aéreas y el bajo costo del transporte aéreo con la incursión de las aerolíneas low cost.

Seguramente para este 2026 muchas personas esperan tener un año lleno de viajes y nuevas experiencias, es por eso que un reconocido portal publicó un ranking con los mejores destinos para visitar en este año.

Se trata de Rough Guide, un portal especializado en viajes que dio a conocer los mejores 26 destinos para visitar en el año, en donde dos de ellos son latinoamericanos.

El portal determinó, de acuerdo a las opiniones de miles de viajeros y expertos, que el mejor lugar para visitar en ese año es Marrakech, Marruecos.

“Pocos lugares te ofrecen tanta variedad. Puedes optar por lo sencillo o planificar cada detalle; Marrakech funciona en ambos casos. Alójate en un Riad, come en la calle y aprende a cocinar en un patio. Hay espacio para viajar como quieras”, detalla el portal sobre el destino elegido.

En segundo lugar, se ubica Creta, Grecia, y en tercer lugar, se encuentra Bali, Indonesia.

A su vez, aparecen dos ciudades latinoamericanas en el ranking de 26 países. La ciudad brasileña de Río de Janeiro se ubica en el puesto 14, mientras que Yucatán, México, se encuentra en el 19 y Pantanal, Brasil, en el 24.

“Río es el tipo de lugar que te atrapa incluso antes de salir del aeropuerto. La segunda ciudad más grande de Brasil, ubicada entre escarpadas montañas de granito y el océano Atlántico, es conocida por su espectacular geografía y sus famosos monumentos como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar”, dice el portal sobre Río de Janeiro.

En cuanto a Yucatán, México, el portal especializado destaca: “Si sientes curiosidad por la cultura maya pero no quieres quedarte en la burbuja de un resort, Yucatán es la mejor opción. Encontrarás ruinas antiguas en la selva, cenotes junto a la carretera donde podrás nadar, y pueblos como Valladolid y Mérida te permitirán relajarte sin sentirte atrapado”.

Por último, sobre Pantanal, en Brasil, expresa que “aquí no te encuentras entre la densa selva tropical. Flotas entre capibaras tomando el sol en la orilla del río, observando nutrias gigantes serpenteando en el agua y escudriñando las ramas de los árboles en busca de guacamayos jacintos. Y sí, incluso existe la posibilidad de ver jaguares. Sobre todo si tienes paciencia y madrugas”.

Este es el ranking completo:

26. Palawan, Filipinas

25. Chiang Mai, Tailandia

24. Pantanal, Brasil

23. Provenza, Francia

22. Las Tierras Altas de Escocia

21. Namibia

20. Sevilla, España

19. Yucatán, México

18. Parque Nacional Kruger, Sudáfrica

17. Costa Dálmata y Dubrovnik, Croacia

16. Kerala, India

15. Budapest, Hungría

14. Río de Janeiro, Brasil

13. Costa Amalfitana, Italia

12. Tenerife, España

11. París, Francia

10. Bangkok, Tailandia

9. Hanói, Vietnam

8. Lisboa, Portugal

7. Sicilia, Italia

6. Estambul, Turquía

5. Roma, Italia

4. Tokio, Japón

3. Bali, Indonesia

2. Creta, Grecia

1. Marrakech, Marruecos

