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Neymar

¿Debe Ancelotti llevar a Neymar Jr. al Mundial?: el astro brasileño fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores que la CBF debe enviar a FIFA

mayo 11, 2026
Por: Nucho Martínez
Carlo Ancelotti , DT italiano / Neymar Júnior, futbolista brasileño - Fotos: EFE
Carlo Ancelotti , DT italiano / Neymar Júnior, futbolista brasileño - Fotos: EFE
'Ney' busca disputar su cuarta Copa del Mundo, superando dudas sobre su estado físico.

Neymar Jr. fue incluido en la lista preliminar de 55 jugadores enviada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) a la FIFA para el Mundial 2026.

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De acuerdo con la prensa del país suramericano, aunque no garantiza su convocatoria final, indica que el técnico italiano Carlo Ancelotti lo considera para la cita mundialista.

El astro brasileño busca disputar su cuarto Mundial, superando dudas sobre su estado físico. La lista de 55 jugadores, vale acotar, es el primer filtro antes de la lista definitiva de 26 jugadores.

'Ney' brilló recientemente con el Santos FC, anotando en la victoria 2-0 ante Red Bull Bragantino en el Brasileirão.

Tal actuación, según menciona la prensa brasileña, hizo que se metiera en la lista de la mencionada preconvocatoria.

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El último Mundial que disputó Neymar fue Qatar 2022, donde Brasil fue eliminado en cuartos de final por Croacia.

Si bien en 2021 declaró que sería su último torneo, con el tiempo se ha replanteado su 'último baile' en la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Neymar Jr. ha sufrido más de 60 lesiones a lo largo de su carrera, perdiéndose casi 1000 días de juego.

Las más graves incluyen una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco (2023-2024), múltiples esguinces graves (tobillo), fracturas en el quinto metatarsiano y una fractura de vértebra en el Mundial 2014.

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