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Martes, 05 de mayo de 2026
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Israel

Israel dice estar dispuesto a desplegar "toda la fuerza aérea" contra el régimen de Irán “si es necesario"

mayo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
Ataques de Israel contra Irán - Captura de video
El Pentágono amenazó con una respuesta "devastadora" si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Israel está dispuesto a desplegar "toda la fuerza aérea" contra el régimen de Irán "si es necesario", declaró este martes el nuevo jefe de la Fuerza Aérea israelí durante la ceremonia de toma de posesión del cargo.

"Seguimos de cerca los acontecimientos en Irán y estamos preparados para desplegar toda la fuerza aérea hacia el este si es necesario", declaró el general Omer Tischler, quien sucede al general Tomer Bar en este puesto clave.

El ejército israelí "permanece en alerta máxima en todos los frentes", dijo el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, en el mismo acto.

El país está preparado "para responder con fuerza a cualquier intento de dañar a Israel", añadió.

Por su parte, las fuerzas de Estados Unidos están preparadas para reanudar las operaciones de combate contra irán si se lo ordenan, dijo este martes el jefe del Estado Mayor conjunto, mientras que el Pentágono amenazó con una respuesta "devastadora" si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla el estrecho de Ormuz.

Las amenazas de Washington llegaron después de que el principal negociador iraní dijera que Teherán "ni siquiera" ha empezado su pulso con Estados Unidos, tras una oleada de ataques en esa vía marítima por parte de ambos bandos el lunes.

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