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Departamento de Guerra

Secretario de Guerra afirma que el régimen de Irán tuvo una oportunidad histórica de alcanzar un "buen acuerdo" con EE. UU. y da potente balance del bloqueo naval

abril 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Pete Hegseth - Foto AFP
Pete Hegseth - Foto AFP
Hegseth advirtió que "la voluntad de Estados Unidos es inquebrantable" y sus capacidades militares "inigualables".

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este viernes en una conferencia de prensa que el régimen de Irán había tenido una oportunidad histórica de alcanzar un "buen acuerdo" con Washington.

"Como dijo el presidente Donald Trump, tenemos todo el tiempo del mundo. Irán tiene una oportunidad histórica para llegar a un acuerdo serio y la pelota está en su cancha. De cualquier manera, el Departamento de Guerra está listo para lo que venga después, blindado y cargado", advirtió.

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Hegseth afirmó también que el régimen de Irán "sabe que todavía tiene una ventana abierta para elegir sabiamente en la mesa de negociaciones" y reiteró las condiciones de Estados Unidos para poner fin a sus drásticas medidas.

"Todo lo que tienen que hacer es renunciar a las armas nucleares de forma significativa y verificable o, en su lugar, pueden ver cómo el frágil régimen económico de su país se derrumba bajo la presión implacable del poder de Estados Unidos", señaló.

Otro tema sobre el que habló el alto funcionario de Estados Unidos estuvo relacionado con el balance del Departamento de Guerra en medio del bloqueo naval ordenado por Trump en el estrecho de Ormuz para embarcaciones que se dirigen desde y hacia puertos iraníes.

"Nuestro bloqueo no hace más que crecer y extenderse a nivel mundial. Desde el Golfo de Omán hasta los océanos abiertos, nuestra Armada está haciendo cumplir este bloqueo sin vacilación ni disculpa. Nadie navega desde el estrecho de Ormuz hacia ningún lugar del mundo sin el permiso de la Marina de Estados Unidos", informó.

Hasta la fecha, la Marina de Estados Unidos ha obligado a dar media vuelta y hecho retroceder a 34 buques en el estrecho de Ormuz, aseveró.

De igual manera, Hegseth aprovechó su pronunciamiento para reafirmar la posición de inconformidad de Estados Unidos con la postura de los países europeos frente al régimen de Irán y la situación en Medio Oriente.

"Europa y Asia se han beneficiado de nuestra protección durante décadas, pero se acabó el aprovecharse de los demás. Estados Unidos y el mundo libre merecen aliados que sean capaces, leales y que entiendan que ser aliado no es una calle de sentido único. Es una calle de doble sentido", mencionó.

Se trata de una "misión fundamental" en la que, de acuerdo con Hegseth, "la voluntad de Estados Unidos es inquebrantable" y sus capacidades militares "inigualables".

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"No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros y quizá deberían empezar a hablar menos y celebrar menos conferencias pomposas en Europa, y subirse a un barco. Esta es mucho más su lucha que la nuestra", añadió Hegseth de manera contundente.

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