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Jueves, 30 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

El costo de la guerra de Irán equivale a la ayuda para más de 87 millones de personas, según jefe de ayuda humanitaria de la ONU

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Armas de Irán | Foto EFE
Armas de Irán | Foto EFE
Tom Fletcher aseguró tener “una comparación directa de lo que podemos hacer con ese dinero".

El gasto del Pentágono en su operación militar contra el régimen de Irán podría cubrir la totalidad del llamamiento de ayuda de la ONU para 2026 y proporcionar asistencia vital a más de 87 millones de personas.

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El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirma haber gastado hasta el momento 25.000 millones de dólares en el conflicto de Oriente Medio, mientras que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) solicitó 23.000 millones de dólares para el llamamiento de ayuda de este año.

"Sé lo que podríamos hacer con 25 mil millones", dijo Tom Fletcher, director de la OCHA, a la AFP. "Tenemos una comparación directa de lo que podemos hacer con ese dinero".

"El objetivo del llamamiento de la OCHA es recaudar menos del uno por ciento de lo que el mundo gastará en armas, armamento y defensa el próximo año", añadió.

Fletcher afirmó que la guerra, y el consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, ha duplicado los precios del combustible y ha incrementado los costes de los alimentos en un 20 por ciento.

"Eso dificulta mucho nuestro trabajo. Pero también empuja a más personas al hambre y la inanición", dijo, refiriéndose específicamente a Somalia, desde donde habló con la AFP.

"Calculamos que el número de personas que padecen hambre en este momento duplica el de hace seis meses".

Fletcher afirmó que, a nivel mundial, hay más de 300 millones de personas con una necesidad crítica de ayuda, pero que se ha visto obligado a priorizar a 87 millones debido a la reducción de los presupuestos, ya que Estados Unidos y otros países están limitando las donaciones.

Sin financiación, se perderán "cientos de millones de vidas en los próximos años", afirmó.

Según explicó, dado que su programa para Somalia solo cuenta con el 13% de la financiación necesaria, la ONU se ha visto obligada a cerrar centros de salud en un momento en que medio millón de niños sufren desnutrición aguda grave.

Los médicos de una clínica le dijeron que los pacientes tenían siete veces más probabilidades de morir debido a las distancias adicionales que tenían que caminar. "Es sencillamente devastador", concluyó Fletcher.

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