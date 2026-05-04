Estudio revela que cuatro de cada 10 personas en el mundo son runners: así es como ha crecido esta tendencia global

Cuatro de cada diez personas en el mundo se consideran runners y el 30 % corre al menos una vez por semana, según cifras de la Federación World Athletics, organismo rector internacional del atletismo.

Las reveladoras cifras se conocen en un momento en el que el running ha tenido un crecimiento sostenido, impulsado, a su vez, por las tendencias que han redefinido la manera en que las personas se relacionan con este deporte.

La práctica es elegida por un gran número de personas no solo por su característica accesible, sino también por los beneficios que integra y que aportan en gran medida a su creciente adopción.

A nivel físico, el running contribuye a mejorar la salud cardiovascular, el control del peso, el aumento de la resistencia y el fortalecimiento muscular, mientras que en el plano mental favorece la reducción del estrés al mejorar el estado de ánimo.

Asimismo, a nivel emocional, se ha demostrado que el hábito de correr fortalece la disciplina, la autoestima y la sensación de logro.

"Correr ya no es solo cumplir un objetivo físico individual, sino que se ha convertido en un espacio para compartir procesos, retos y logros", considera Constanza Vanegas, gerente de deportes de Compensar, citada en un comunicado de la empresa sobre la nueva modalidad de su evento de running.

Estas son las tendencias que se han consolidado en los últimos años alrededor del running, según Vanegas:

Correr como estilo de vida: no basta con practicar running, sino integrarlo en la rutina diaria y en decisiones de bienestar.

Las carreras experienciales: estos formatos incorporan música, activaciones y recorridos atractivos, destacando que la vivencia es tan importante como el resultado.

Mayor inclusión: las carreras ahora cuentan con distancias más cortas y categorías diversas que amplían la participación.

Entrenamientos complementarios: surgen otros espacios que incluyen fuerza, movilidad y recuperación para mejorar el desempeño al momento de correr y prevenir lesiones.

Uso de tecnología: contar con aplicaciones, relojes inteligentes y métricas permite tener un seguimiento más real del rendimiento.

Enfoque de bienestar integral: correr se conecta con la salud mental, el descanso y la nutrición.

Correr con propósito: cada vez más personas se suman a carreras no solo por el reto deportivo, sino por la posibilidad de apoyar causas sociales con las que se sienten identificados.

¿Dónde correr próximamente en Bogotá?

Una de las varias carreras que se han implementado en los últimos años y de las que cada vez toman más fuerza es la Carrera Atlética Compensar, organizada de manera anual con distancias de 3K, 5K, 10K y una nueva modalidad de 15K, en la que participan niños, familias, jóvenes y adultos mayores.

La próxima edición de ese evento se llevará a cabo el 5 de julio y está abierta con el 10 % de descuento hasta el 31 de mayo de 2026 en el enlace correspondiente de inscripción.

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Es importante mencionar que el espacio incorpora un componente social: un porcentaje de las inscripciones se destinará a hacer realidad la nueva sede de la Fundación Niño Jesús, que beneficiará a cerca de 140.000 niños, niñas, personas mayores y comunidades en condición de vulnerabilidad en la Comuna 1 de Soacha, en Colombia.