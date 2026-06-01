Que Petro desconozca el preconteo de los comicios presidenciales “no contribuye a un ambiente de institucionalidad”: analista Geoff Ramsey

El analista Geoff Ramsey, analista senior de Atlantic Council, habló con el Informativo de USA sobre la actitud que tomó el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al rechazar el preconteo de votos emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, las cuales dieron como vencedor en primera vuelta a Abelardo de la Espriella, quien con un 43,74 %, superó a Iván Cepeda, quien obtuvo 40,90 %.

“Colombia es un país hiperpolarizado donde vemos opiniones muy encontradas sobre los candidatos y la administración actual”, dijo Ramsey.

Aunque es consciente de que el preconteo no “tiene un valor jurídico”, considera: “Esas declaraciones no contribuyen a un ambiente de institucionalidad, sobre todo en un contexto tan polarizado como es el colombiano hoy en día”.

Frente a la poca intervención de los Estados Unidos, especialmente del presidente Donald Trump, Geoff Ramsey señaló que “por el momento la Casa Blanca ha optado por una relación bastante no partidista con Colombia (…) Hasta ahora el presidente Trump no ha dicho, no ha hecho declaraciones públicas endosando a un candidato u otro”.

En ese sentido, el analista considera que “los Estados unidos reconocen la importancia de la relación con Colombia, reconocen que esta es una relación que ha estado en vigor en más de 200 años y es más importante que cualquier candidato de turno”.

Ante la alta polarización que existe actualmente en el ambiente político en torno a Colombia, manifestó que, en la segunda vuelta presidencial espera que el panorama cambie un poco.

“Vamos a ver en las próximas semanas una dinámica nueva en la cual ya no se trata de la retórica o quién tiene la retórica más fuerte, sino que tanto De La Espriella, como Cepeda van a intentar competir por el centro, por esos 3 o 4 millones que están interesados en propuestas, visiones nuevas y creo que eso va introducir una dinámica un poco más moderada ahora en el debate”, añadió.