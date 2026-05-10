Régimen de Irán responde a propuesta de paz de EE. UU.: "Jamás nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada"

Este domingo, Irán respondió a la propuesta de paz de Estados Unidos luego de que drones iraníes amenazaron varios objetivos en la región del Golfo y el régimen amenazara con tomar represalias contra cualquier nuevo ataque de Washington.

De acuerdo con la emisora estatal IRIB, las respuesta del régimen islámico, la cual fue transmitida a los mediadores de Pakistán, se centra en poner fin a la guerra "en todos los frentes, especialmente en el Líbano" en donde se mantienen los ataques de Israel contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá, así como en "garantizar la seguridad del transporte marítimo".

El presidente de EE. UU., Donald Trump, había dicho que esperaba una respuesta del régimen para el viernes, pero a medida que pasaba el tiempo, el alto al fuego se vio sometido a tensiones, entre otras cosas, por los ataques con drones del domingo, uno de los cuales alcanzó y dañó un carguero que navegaba hacia un puerto en Qatar.

VEA TAMBIÉN Irán afirma que participará en el Mundial, pero pide garantías a los organizadores o

Entre tanto, los Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de estar detrás de otro ataque dirigido contra su territorio, una información que si se llega a confirmar se convertiría en el segundo presunto ataque contra un país del Golfo desde el inicio de la tregua de un mes de duración.

"Jamás nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada", sentenció el presidente iraní Masud Pezeshkián este domingo mediante la plataforma X.

Por su parte, el jefe militar del régimen, Ali Abdollahi, se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, y recibió "nuevas directivas y orientación para la continuación de las operaciones para hacer frente al enemigo", según informaron los medios estatales en Irán.

Además, el portavoz de la comisión de seguridad nacional del parlamento de Irán advirtió a Estados Unidos: "Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy".

"Cualquier ataque contra nuestros buques provocará una respuesta iraní contundente y decisiva contra los barcos y bases estadounidenses", declaró Ebrahim Rezaei.