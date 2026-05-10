NTN24
Domingo, 10 de mayo de 2026
Domingo, 10 de mayo de 2026
Medio Oriente

Régimen de Irán responde a propuesta de paz de EE. UU.: "Jamás nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada"

mayo 10, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei - AFP
Pancarta que representa al actual líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei - AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, había dicho que esperaba una respuesta del régimen para el viernes.

Este domingo, Irán respondió a la propuesta de paz de Estados Unidos luego de que drones iraníes amenazaron varios objetivos en la región del Golfo y el régimen amenazara con tomar represalias contra cualquier nuevo ataque de Washington.

De acuerdo con la emisora estatal IRIB, las respuesta del régimen islámico, la cual fue transmitida a los mediadores de Pakistán, se centra en poner fin a la guerra "en todos los frentes, especialmente en el Líbano" en donde se mantienen los ataques de Israel contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá, así como en "garantizar la seguridad del transporte marítimo".

o

El presidente de EE. UU., Donald Trump, había dicho que esperaba una respuesta del régimen para el viernes, pero a medida que pasaba el tiempo, el alto al fuego se vio sometido a tensiones, entre otras cosas, por los ataques con drones del domingo, uno de los cuales alcanzó y dañó un carguero que navegaba hacia un puerto en Qatar.

o

Entre tanto, los Emiratos Árabes Unidos acusaron a Irán de estar detrás de otro ataque dirigido contra su territorio, una información que si se llega a confirmar se convertiría en el segundo presunto ataque contra un país del Golfo desde el inicio de la tregua de un mes de duración.

"Jamás nos doblegaremos ante el enemigo, y si se habla de diálogo o negociación, no significa rendición ni retirada", sentenció el presidente iraní Masud Pezeshkián este domingo mediante la plataforma X.

Por su parte, el jefe militar del régimen, Ali Abdollahi, se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, y recibió "nuevas directivas y orientación para la continuación de las operaciones para hacer frente al enemigo", según informaron los medios estatales en Irán.

Además, el portavoz de la comisión de seguridad nacional del parlamento de Irán advirtió a Estados Unidos: "Nuestra moderación ha terminado a partir de hoy".

"Cualquier ataque contra nuestros buques provocará una respuesta iraní contundente y decisiva contra los barcos y bases estadounidenses", declaró Ebrahim Rezaei.

Temas relacionados:

Medio Oriente

Conflicto

Irán

Régimen

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Foro Penal pide investigación "exhaustiva" con organismos internacionales tras muerte de Víctor Quero y alerta sobre más casos de presos políticos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El régimen cubano responde con represión al rechazo que les da el pueblo”: Observatorio cubano de Derechos Humanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

María Fernanda Cabal revela en exclusiva a NTN24 que la CIA puso micrófonos en la habitación de Nicolás Maduro meses antes de la captura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional - EFE
Venezuela

Abogado de la familia de Víctor Quero advierte sobre posibles actos de tortura y exige una investigación internacional

Bandera de Irán / Vladimir Putin, presidente de Rusia - Fotos: X / EFE
Régimen de Irán

Rusia planea suministrar a Irán drones avanzados para atacar tropas de EE. UU. y aliados en Oriente Medio, según The Economist

Donald Trump - Foto AFP/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP/ Marcha en Venezuela - Foto EFE
Protestas en Venezuela

¿Cuál es la película que le muestran a Donald Trump sobre Venezuela? No "están bailando en las calles", están protestando contra el régimen de Delcy Rodríguez

Paciente porta un tapabocas mientras una enfermera le mide la saturación - Foto de referencia: Pexels
hantavirus

Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela perseguido por el régimen - Foto: EFE
Perkins Rocha

"Tengo miedo por haber pasado 535 días en el peor sitio en donde puede estar un ser humano": Perkins Rocha en entrevista a NTN24 desde prisión domiciliaria

Más de Actualidad

Ver más
,
Rey Carlos III

Rey Carlos III rinde homenaje a las víctimas del 11-S en Nueva York: este fue el simbólico gesto que tuvo

Helicópteros Sea King, en el portaaviones USS “Nimitz” - Foto tomada de Instagram @armadaargentinaof
Ejercicios militares

País latinoamericano adelanta ejercicios militares junto al portaaviones Nimitz de EE. UU.

Germán Vargas Lleras | Foto AFP
Colombia

“Nos perdimos de un gran presidente para Colombia”: Excontralor Carlos Felipe Córdoba sobre Germán Vargas Lleras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ronaldinho, exfutbolista brasileño - Foto: EFE
Ronaldinho

Ronaldinho lanza dura confesión en su documental de Netflix: "Me arrepiento bastante; no repetiría ese error"

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: EFE
Champions League

Fecha y hora de las semifinales de la Champions League con Luis Díaz como protagonista en una "final anticipada"

Jugadores del PSG y del Bayern Munich (EFE)
Lesión

Estrella mundial se lesionó en el partido entre el PSG y el Bayern Múnich y será baja por "varias semanas" a un mes del Mundial

Rubíes de Mogok | Foto AFP
Descubrimiento

Descubren impresionante rubí de 11.000 quilates, uno de los más grandes jamás encontrados

,
Rey Carlos III

Rey Carlos III rinde homenaje a las víctimas del 11-S en Nueva York: este fue el simbólico gesto que tuvo

Helicópteros Sea King, en el portaaviones USS “Nimitz” - Foto tomada de Instagram @armadaargentinaof
Ejercicios militares

País latinoamericano adelanta ejercicios militares junto al portaaviones Nimitz de EE. UU.

Javier Mascherano y Lionel Messi en Inter de Miami - Foto: EFE
Lionel Messi

Messi se queda sorpresivamente sin director técnico en Inter de Miami: Javier Mascherano renunció por esta razón

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre