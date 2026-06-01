Advertencias en Colombia previo a la segunda vuelta presidencial: "Quien se atreve a desconocer un resultado es porque tiene un ánimo de tiranía"

Este domingo 31 de mayo, Colombia celebró la primera vuelta de las elecciones presidenciales, unos comicios que terminaron por definirse en el balotaje entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, y Rafael Nieto, senador electo de Colombia, analizaron la jornada y lo que viene para la segunda vuelta.

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“Las elecciones lo que muestran son un altísimo grado de polarización en la sociedad colombiana (...) como resultado de esa polarización, los extremos se fortalecen y el centro se diluye”, aseguró Nieto.

En cuanto a la segunda vuelta, el también exministro de Justicia de Colombia indicó que será una contienda muy disputada entre ambos extremos.

“A estas alturas, el resultado de esa segunda ronda, que es el definitivo, es incierto”, acotó.

Por su parte, Prada se refirió a la postura del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó los resultados de la primera vuelta.

“El presidente de la República sabe que se ha desplegado y se ha planificado por la organización electoral todo lo necesario para darle transparencia a las elecciones”, aseguró.

Y añadió: “No había ninguna razón para salir a alarmar al país en un manto de duda, que enrarece el ambiente”.

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Por otro lado, el magistrado del Consejo Nacional Electoral señaló que la postura del mandatario colombiano “es una amenaza a la democracia”.

“Quien se atreve a desconocer un resultado es porque tiene un ánimo de tiranía (...) Si es un demócrata, debe respetar los resultados, defender el proceso (...) y si hay dudas frente a algún procedimiento, pues para eso están las vías legales”, agregó.

Finalmente, el senador Rafael Nieto indicó que Petro venía desde hace unos meses atacando el sistema electoral, alegando que el sistema de preconteo tenía problemas técnicos o podría ser fraudulento.

“Lo que buscaba era preparar una respuesta, precisamente, a lo que ocurrió este domingo: que su candidato perdiera en primera vuelta”, concluyó.