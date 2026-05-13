Cristiano Ronaldo se encuentra cerca de ganar primer título de liga en Arabia Saudita: los resultados que necesita y la fecha en que gritaría campeón
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se encuentra cerca de ganar su primer título de liga en Arabia Saudita con el Al-Nassr, equipo al que llegó a principios de 2023, tras el Mundial de Qatar 2022, y en donde ha demostrado que su poder goleador no se apaga pese a la edad.
Ronaldo, de 41 años, podría consagrarse con el Al-Nassr durante los próximos días. Su equipo lidera la tabla de posiciones del campeonato local con 83 puntos, cinco más que su inmediato perseguidor e histórico rival, el Al Hilal.
El delantero luso, de hecho, se quedó ad portas de gritar campeón el pasado martes cuando su club enfrentó al Al Hilal. El Al-Nassr ganaba hasta el último minuto del juego y se hacía inalcanzable en la tabla, pero los visitantes encontraron el empate en los segundos finales del compromiso.
Tras el empate, el Al Hilal se ubica segundo con un partido menos a cinco puntos del líder. Le quedan dos partidos por disputar mientras que al Al-Nassr le falta solamente un partido por jugar.
Así las cosas, el Al-Nassr será campeón de la liga saudí si este sábado el Al-Hilal no logra ganar su compromiso en el partido que tiene pendiente por jugar ante el Neom SC.
Si el Al-Hilal gana ese partido, el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que salir a vencer en su último partido de liga, pactado para el próximo 21 de mayo ante el Damac Club.
Podría darse el caso de que la liga se defina por diferencia de gol si el Al-Hilal gana sus dos partidos y el Al-Nassr empata el compromiso que le falta. De momento el club de Ronaldo tiene una diferencia de gol de +60 mientras que el segundo en la clasificación tiene +55.
Al Al-Nassr, con seguridad, solo se le escaparía el título si pierde ante el Damac y el Al-Hilal gana sus dos partidos.