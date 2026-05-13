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Miércoles, 13 de mayo de 2026
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Cristiano Ronaldo se encuentra cerca de ganar primer título de liga en Arabia Saudita: los resultados que necesita y la fecha en que gritaría campeón

mayo 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Su equipo lidera la tabla de posiciones del campeonato local con 83 puntos, cinco más que su inmediato perseguidor e histórico rival, el Al Hilal.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo se encuentra cerca de ganar su primer título de liga en Arabia Saudita con el Al-Nassr, equipo al que llegó a principios de 2023, tras el Mundial de Qatar 2022, y en donde ha demostrado que su poder goleador no se apaga pese a la edad.

Ronaldo, de 41 años, podría consagrarse con el Al-Nassr durante los próximos días. Su equipo lidera la tabla de posiciones del campeonato local con 83 puntos, cinco más que su inmediato perseguidor e histórico rival, el Al Hilal.

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El delantero luso, de hecho, se quedó ad portas de gritar campeón el pasado martes cuando su club enfrentó al Al Hilal. El Al-Nassr ganaba hasta el último minuto del juego y se hacía inalcanzable en la tabla, pero los visitantes encontraron el empate en los segundos finales del compromiso.

Tras el empate, el Al Hilal se ubica segundo con un partido menos a cinco puntos del líder. Le quedan dos partidos por disputar mientras que al Al-Nassr le falta solamente un partido por jugar.

Así las cosas, el Al-Nassr será campeón de la liga saudí si este sábado el Al-Hilal no logra ganar su compromiso en el partido que tiene pendiente por jugar ante el Neom SC.

Si el Al-Hilal gana ese partido, el equipo de Cristiano Ronaldo tendrá que salir a vencer en su último partido de liga, pactado para el próximo 21 de mayo ante el Damac Club.

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Podría darse el caso de que la liga se defina por diferencia de gol si el Al-Hilal gana sus dos partidos y el Al-Nassr empata el compromiso que le falta. De momento el club de Ronaldo tiene una diferencia de gol de +60 mientras que el segundo en la clasificación tiene +55.

Al Al-Nassr, con seguridad, solo se le escaparía el título si pierde ante el Damac y el Al-Hilal gana sus dos partidos.

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