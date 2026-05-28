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Jueves, 28 de mayo de 2026
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Casa Blanca

"Cargando… esta noche": el inquietante video de expectativa publicado por la Casa Blanca con el sobrevuelo de un helicóptero

mayo 28, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Casa Blanca - Foto Canva/ Captura de video X: @WhiteHouse
Casa Blanca - Foto Canva/ Captura de video X: @WhiteHouse
El clip de 13 segundos adelanta lo que parece ser un próximo movimiento de Estados Unidos.

La cuenta oficial de la Casa Blanca publicó este jueves en X un inquietante video de expectativa que incluye el sobrevuelo de un helicóptero en un lugar ficticio en el que aparece escrita la palabra "loading" (cargando en inglés).

"Cargando… esta noche", escribió la Casa Blanca en la publicación del video de 13 segundos de duración en el que se adelanta lo que parece ser un próximo movimiento de Estados Unidos.

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Cabe resaltar que Estados Unidos no ha hecho ninguna comunicación oficial sobre algún próximo operativo, decisión o acción de cualquier tipo que vaya llevar a cabo durante la noche de este jueves, de acuerdo con lo que se evidencia en el clip.

La publicación del video, sin embargo, atrajo rápidamente la atención de los internautas, quienes no tardaron en especular sobre el mensaje que había detrás de la intrigante pieza audiovisual, que alcanzó rápidamente el medio millón de visualizaciones.

Algunos usuarios relacionaron la luz de la aeronave con la que se cree que podría proyectar un OVNI, mientras que otros especularon que el video podría anticipar un nuevo operativo militar de las fuerzas de Estados Unidos.

El Gobierno del presidente Donald Trump, entretanto, se ha destacado por la particular manera en que maneja los contenidos en sus redes sociales, con comunicaciones que se alejan de las de las administraciones tradicionales.

La relación aludida por los internautas a los OVNIS y los fenómenos anómalos puede deberse a las recientes divulgaciones ordenadas por Trump sobre documentos relacionados con casos afines, luego de que el expresidente Barack Obama reavivara la curiosidad por el tema.

Recientemente, el Pentágono reveló una segunda tanda de documentos de la CIA con información confidencial relacionada con esos contenidos, tanto audiovisuales como escritos, con los que se esperaba que los ciudadanos sacaran sus propias conclusiones.

No obstante, no está confirmado que esa sea la intención del video, así como tampoco se han dado indicios de que pueda tratarse de una nueva ofensiva militar sorpresa, que también han caracterizado actual gabinete.

Estados Unidos se encuentra actualmente elevando sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán, al que atacó a finales de febrero para intentar frenar su programa nuclear, en una situación que ha generado diversas consecuencias geopolíticas.

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De igual manera, el Gobierno Trump ha sido un crítico férreo de regímenes como el de Venezuela y el de Cuba, a cuya cabeza, Raúl Castro, acusó de manera formal la semana pasada por delitos relacionados con el derribo de dos avionetas de una ONG.

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