El candidato Iván Cepeda llama a Abelardo de la Espriella a debate antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia

El candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, llamó a primera hora de este lunes a debate al también aspirante a la Casa de Nariño con el movimiento independiente Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

"Emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate. Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió Cepeda.

VEA TAMBIÉN "Como presidente no acepto los resultados del preconteo": Gustavo Petro no reconoce los resultados de las elecciones en Colombia o

El candidato del oficialismo agregó que sería él mismo quien daría a conocer los detalles de la confrontación discursiva antes de la segunda vuelta presidencial, luego de que el presidente Gustavo Petro no reconociera los resultados del preconteo el domingo.

"Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer", precisó Cepeda en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

De La Espriella obtuvo un 43,7% de los votos en la primera vuelta que se desarrolló este domingo 31 de mayo, mientras que Cepeda le siguió con el 40,9%.

Cabe resaltar que la segunda vuelta presidencial, donde se elegirá al sucesor de Petro, está programada para el domingo 21 de junio.

El estilo personal de De La Espriella y sus propuestas políticas, incluida una dura ofensiva contra los grupos armados ilegales y la construcción de megacárceles, han atraído a numerosos ciudadanos.

"Estoy listo para dar la batalla final, estoy listo para una segunda vuelta en la que esta patria milagrosa y sus seguidores prevalecerán", expresó el domingo por la noche desde una tarima instalada en una embarcación, que llegó al malecón de Barranquilla, a orillas del río Magdalena, donde mantiene una de sus residencias.

"Hoy hemos cerrado la primera página de la historia, pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio", aseguró el empresario de 47 años que se considera un 'outsider' de la política y quien también reside en Miami e Italia con su esposa y sus cuatro hijos.

De La Espriella, apodado 'El Tigre', propone la reducción de la pobreza mediante una mejor educación, atención médica y vivienda para los más pobres.

El abogado afirma no tener vínculos con la política y haber financiado su campaña con recursos propios, sin donaciones de partidos ni de grandes empresas.

VEA TAMBIÉN Iván Cepeda se suma al presidente Petro y plantea dudas sobre el resultado del preconteo de las elecciones presidenciales o

Por su parte, Cepeda, senador de 63 años e hijo de un militante de izquierda asesinado, lideró algunas encuestas sobre intención de voto antes de la primera vuelta, pero los resultados del domingo sugieren que enfrentará una competencia mucho más difícil ahora que los votantes de derecha no tienen múltiples opciones.