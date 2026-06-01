NTN24
Lunes, 01 de junio de 2026
Lunes, 01 de junio de 2026
Elecciones Presidenciales en Colombia

El candidato Iván Cepeda llama a Abelardo de la Espriella a debate antes de la segunda vuelta presidencial en Colombia

junio 1, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Iván Cepeda/ Abelardo de la Espriella - Fotos EFE
Iván Cepeda/ Abelardo de la Espriella - Fotos EFE
De La Espriella obtuvo un 43,7% de los votos en la primera vuelta, mientras que Cepeda le siguió con el 40,9%.

El candidato a la presidencia de Colombia por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, llamó a primera hora de este lunes a debate al también aspirante a la Casa de Nariño con el movimiento independiente Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella.

"Emplazo al candidato Abelardo de la Espriella a debate. Anuncio a la opinión pública que emplazo a debate político y electoral al candidato Abelardo de la Espriella", escribió Cepeda.

o

El candidato del oficialismo agregó que sería él mismo quien daría a conocer los detalles de la confrontación discursiva antes de la segunda vuelta presidencial, luego de que el presidente Gustavo Petro no reconociera los resultados del preconteo el domingo.

"Las condiciones para efectuarlo serán acordadas por las personas que he designado para ese fin, y cuyo nombre daré a conocer", precisó Cepeda en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

De La Espriella obtuvo un 43,7% de los votos en la primera vuelta que se desarrolló este domingo 31 de mayo, mientras que Cepeda le siguió con el 40,9%.

Cabe resaltar que la segunda vuelta presidencial, donde se elegirá al sucesor de Petro, está programada para el domingo 21 de junio.

El estilo personal de De La Espriella y sus propuestas políticas, incluida una dura ofensiva contra los grupos armados ilegales y la construcción de megacárceles, han atraído a numerosos ciudadanos.

"Estoy listo para dar la batalla final, estoy listo para una segunda vuelta en la que esta patria milagrosa y sus seguidores prevalecerán", expresó el domingo por la noche desde una tarima instalada en una embarcación, que llegó al malecón de Barranquilla, a orillas del río Magdalena, donde mantiene una de sus residencias.

"Hoy hemos cerrado la primera página de la historia, pero la historia definitiva la terminaremos de escribir el 21 de junio", aseguró el empresario de 47 años que se considera un 'outsider' de la política y quien también reside en Miami e Italia con su esposa y sus cuatro hijos.

De La Espriella, apodado 'El Tigre', propone la reducción de la pobreza mediante una mejor educación, atención médica y vivienda para los más pobres.

El abogado afirma no tener vínculos con la política y haber financiado su campaña con recursos propios, sin donaciones de partidos ni de grandes empresas.

o

Por su parte, Cepeda, senador de 63 años e hijo de un militante de izquierda asesinado, lideró algunas encuestas sobre intención de voto antes de la primera vuelta, pero los resultados del domingo sugieren que enfrentará una competencia mucho más difícil ahora que los votantes de derecha no tienen múltiples opciones.

Temas relacionados:

Elecciones Presidenciales en Colombia

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Segunda vuelta presidencial en Colombia

Debate

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Registrador de Colombia responde en cuánto tiempo se conocerán los resultados de las elecciones presidenciales: "Tendremos datos muy concluyentes"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Como un “gesto de inmensa altura” califican el pedido de Edmundo González de que haya elecciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Militar cubano exiliado rompe el silencio: "Pienso que los soldados cubanos van a desobedecer"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Candidatos a la Presidencia de Colombia Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella sorprende y gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia; se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda

Colaboradores del régimen de Irán con armas en mano y ondeando la bandera de la República Islámica / Barco navegando el Estrecho de Ormuz - Fotos de referencia: EFE
Estados Unidos

"Es una tregua demasiado frágil": analista sobre advertencia de Estados Unidos al régimen de Irán

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua - AFP
Daniel Ortega

Indignación por muerte de preso político Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Nicaragua

La candidata a la presidencia del Perú, Keiko Fujimori-Foto: EFE
Keiko Fujimori

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Más de Actualidad

Ver más
Hipopótamo - Foto Canva
Conservación animal

¿Salvarlos o sacrificarlos? El dilema de los hipopótamos en Colombia

Cárceles en Venezuela - Referencia Canva
Régimen

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

JD Vance | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Las conversaciones con el régimen de Irán avanzan, según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: esto fue lo que reveló

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Crucero cuyo algunos de sus pasajeros fueron diagnosticados con hantavirus - Foto: EFE
hantavirus

Revelan los países de Sudamérica en donde estuvieron las dos personas fallecidas por hantavirus en un crucero por el Atlántico

Hipopótamo - Foto Canva
Conservación animal

¿Salvarlos o sacrificarlos? El dilema de los hipopótamos en Colombia

Cárceles en Venezuela - Referencia Canva
Régimen

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

JD Vance | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Las conversaciones con el régimen de Irán avanzan, según el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance: esto fue lo que reveló

Donald Trump - AFP/EFE
Regimen chavista

"Trump sabe cómo mantenerse en la conversación y aquí estamos conversando sobre algo que no va pasar": análisis sobre palabras de Trump sobre Venezuela

Luna | EFE
Luna

La NASA construirá junto con empresa de Jeff Bezos una base en la Luna que servirá para futuras misiones tripuladas

Ataques de Israel a Hezbolá - Captura de video
Ataque

Las FDI revelan imágenes exclusivas de los alojamientos utilizados por terroristas de Hezbolá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre