NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Francia

Récord total: revelan la cifra de personas que se bañaron en el verano en el río Sena luego de que París permitiera el acceso tras más de un siglo

agosto 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Río Sena, París (AFP)
Río Sena, París (AFP)
Las zonas habilitadas están ubicadas cerca de algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Torre Eiffel y la Isla de San Luis.

La administración de París, capital francesa, reveló la cifra final de las personas que disfrutaron bañarse en el rio Sena en París durante el verano.

Este miércoles, la alcaldesa Anne Hidalgo, quien prolongará en septiembre la apertura de dos de los tres sitios de baño, señaló que cerca de 100.000 se zambulleron en el icónico río.

El baño en el Sena estaba prohibido desde 1923 y para este verano se abrió al público el el 5 de julio, inicialmente hasta el 31 de agosto, como herencia de los pasados Juegos Olímpicos.

o

"Cerca de 100.000 bañistas ya tuvieron la alegría de bañarse este verano en el Sena. Ante este éxito excepcional, decidí prolongar la apertura del sitio de Grenelle hasta el 7 de septiembre y la del de Bercy hasta el 14 de septiembre", anunció la alcaldesa en la red Bluesky.

Por otra parte, el tercer sitio, en el brazo Marie será cerrado.

Las zonas habilitadas están ubicadas cerca de algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Torre Eiffel y la Isla de San Luis.

"Hace dos meses todo el mundo decía que no vendría nadie, que no funcionaría (...). Vamos a alcanzar a finales de semana las 100.000 personas que acudieron a los tres sitios", dijo Pierre Rabadan, adjunto de la alcaldesa encargado de Deportes, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y del Sena.

La alcaldesa izquierdista había prometido descontaminar el río para que los parisinos pudieran bañarse, y tres espacios fueron abiertos luego de las competiciones olímpicas que se celebraron en el verano de 2024.

Temas relacionados:

Francia

París

Sena

Juegos Olímpicos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Actualidad

Ver más
Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas. (EFE)
Carlos Julio Rojas

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Foto de referencia de TikTok (AFP)
Casa Blanca

“Estamos tan de vuelta”: la Casa Blanca abrió cuenta en TikTok en medio de la disputa legal en Estados Unidos

Foto del funeral de Miguel Uribe (EFE)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Christian Nodal, músico y cantante mexicano - Foto: EFE
Christian Nodal

Christian Nodal desnuda su corazón con polémica confesión: "Yo nací con un problema más grave que ser mujeriego"

Francy Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas. (EFE)
Carlos Julio Rojas

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Foto de referencia de TikTok (AFP)
Casa Blanca

“Estamos tan de vuelta”: la Casa Blanca abrió cuenta en TikTok en medio de la disputa legal en Estados Unidos

Shakira - Foto EFE
Shakira

Shakira sin querer deja ver momento en el que asistente parece en exceso comprometida y trabajar en computador en carro en movimiento

James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

James tendrá un nuevo aliado en Club León: es colombiano y viene de jugar en uno de los equipos en los que Rodríguez es leyenda

Foto del funeral de Miguel Uribe (EFE)
Atentado a Miguel Uribe Turbay

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Donald Trump insinuó que a los estadounidenses tal vez les gustaría tener un "dictador" en el poder

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano