Récord total: revelan la cifra de personas que se bañaron en el verano en el río Sena luego de que París permitiera el acceso tras más de un siglo

La administración de París, capital francesa, reveló la cifra final de las personas que disfrutaron bañarse en el rio Sena en París durante el verano.

Este miércoles, la alcaldesa Anne Hidalgo, quien prolongará en septiembre la apertura de dos de los tres sitios de baño, señaló que cerca de 100.000 se zambulleron en el icónico río.

El baño en el Sena estaba prohibido desde 1923 y para este verano se abrió al público el el 5 de julio, inicialmente hasta el 31 de agosto, como herencia de los pasados Juegos Olímpicos.

"Cerca de 100.000 bañistas ya tuvieron la alegría de bañarse este verano en el Sena. Ante este éxito excepcional, decidí prolongar la apertura del sitio de Grenelle hasta el 7 de septiembre y la del de Bercy hasta el 14 de septiembre", anunció la alcaldesa en la red Bluesky.

Por otra parte, el tercer sitio, en el brazo Marie será cerrado.

Las zonas habilitadas están ubicadas cerca de algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad, como la Torre Eiffel y la Isla de San Luis.

"Hace dos meses todo el mundo decía que no vendría nadie, que no funcionaría (...). Vamos a alcanzar a finales de semana las 100.000 personas que acudieron a los tres sitios", dijo Pierre Rabadan, adjunto de la alcaldesa encargado de Deportes, de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y del Sena.

La alcaldesa izquierdista había prometido descontaminar el río para que los parisinos pudieran bañarse, y tres espacios fueron abiertos luego de las competiciones olímpicas que se celebraron en el verano de 2024.