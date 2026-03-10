NTN24
Mundial 2026

Presidente de Federación de Irán se pronuncia sobre la participación de su país en Mundial 2026: "¿Quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?"

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Selección de Irán en las eliminatorias asiáticas - Foto: EFE
Irán debe disputar en Los Ángeles dos de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial, frente a Bélgica y Nueva Zelanda, y uno en Seattle, contra Egipto.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, volvió a poner en tela de juicio la participación de su país en el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, después del asilo concedido por Australia a cinco jugadoras de la selección femenina.

"El presidente estadounidense escribió dos tuits para pedir que se concediese asilo político a nuestras jugadoras (...), y que si no lo hacía Australia lo haría él. Él provocó 160 mártires al matar a nuestras chicas en Minab y ahora secuestra a nuestras chicas. ¿Cómo ser optimista en esas condiciones en relación al Mundial en Estados Unidos?", declaró Taj en la cadena de televisión estatal, aludiendo a un presunto bombardeo contra una escuela en Minab, del que Irán responsabiliza a Israel y a Estados Unidos.

"Si el Mundial tiene lugar en esas condiciones, ¿quién en su sano juicio enviaría a su selección nacional a un lugar así?", afirmó.

Australia concedió asilo a cinco jugadoras de la selección femenina iraní que fueron calificadas de "traidoras" en su país después de negarse a cantar el himno nacional antes de un partido de la Copa de Asia, en un contexto de guerra en Oriente Medio desde el inicio de la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán el 28 de febrero.

Esa decisión está motivada por el riesgo de que las jugadoras sean perseguidas a su regreso, anunció el martes el ministro de Interior australiano, Tony Burke.

Las futbolistas permanecieron en silencio mientras sonaba el himno de Irán antes de su primer partido en la Copa de Asia, contra Corea del Sur, dos días después del inicio de la guerra. En sus siguientes dos partidos en el torneo sí entonaron el himno.

Esa actitud fue interpretada como un acto de rebelión y un presentador de la televisión estatal tachó a las jugadoras de "traidoras en tiempos de guerra".

Numerosas personas realizaron llamados para que Australia asegurase su seguridad, entre ellos el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los australianos "ya se ocupan de cinco de ellas, y el resto seguirá. Algunas, sin embargo, sienten que deben regresar (a Irán) porque temen por la seguridad de sus familias", declaró Trump el lunes después de una conversación con el primer ministro australiano.

Taj ya había puesto en duda la semana pasada la participación de Irán en el Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

