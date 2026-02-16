Estas son las impresionantes imágenes del cráter gigante en Marte que revela huellas de una antigua colisión

La cámara HiRISE, del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de la NASA, captó en video un impresionante cráter de 1,5 kilómetros en Marte que permite observar las capas que conforman al planeta rojo.

Con una altura de 257 km se observó los bordes nítidos del planeta y los restos expulsados por una colisión antigua que marcó la superficie marciana.

La roca repleta de vetas, fue bautizada como Cheyava Falls, la cual contenía rasgos fascinantes que podrían ofrecer pistas sobre si alguna vez Marte albergó vida microscópica.

“El análisis efectuado por los instrumentos a bordo del rover indica que la roca muestra señales químicas y estructuras que podrían haberse formado como consecuencia de la existencia de vida hace miles de millones de años, cuando la zona explorada por el rover contenía torrentes de agua”, explicó la NASA.

Ahora, en la revista científica Astrobiology se aportaron nuevos datos, Alexander Pavlov desde el Centro Goddard de la NASA, lideró la nueva investigación y destacó que la roca tiene alrededor de unos 3.700 millones de años de antigüedad.

“Una concentración tan alta de moléculas orgánicas grandes en las rocas sedimentarias marcianas no pueden explicarse fácilmente por la acumulación de materia orgánica a partir de partículas de polvo interplanetarias ricas en carbono y meteoritos”, resaltaron en el estudio.

En ese orden de ideas, en el cráter se hallaron compuestos más grandes de alcanos de cadena larga, según la investigación.

Más expertos señalaron los compuestos, en este caso Felipe Goméz científico del (CAB), dijo que se puede observar “una serie de características que nos dicen que podría ser una biofirma. Vamos a corroborarlo y demostrarlo con pruebas".

De esta forma, en el artículo los científicos consideran que aún hay mucha “degradación de los compuestos orgánicos”, por lo tanto, seguirán con la investigación.

No obstante, sostuvieron que estos “alcanos se formaron en respiraderos hidrotermales cuando Marte era más húmedo y volcánico”.