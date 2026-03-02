NTN24
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de EE. UU. publica impactante video de bombardeo a mar abierto contra embarcación del régimen de Irán

marzo 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El anuncio se dio dos días después de que el Comando Central pusiera en marcha la Operación Furia Épica por orden del presidente Donald Trump.

El Comando Central, responsable de los intereses de Estados Unidos en 27 naciones que se extienden desde el Cuerno de África hasta Asia Central con la región del Golfo Pérsico, publicó este lunes unas impactantes imágenes del bombardeo que efectuó contra una embarcación del régimen de Irán.

"Hace dos días, el régimen iraní tenía 11 barcos en el Golfo de Omán; hoy no tiene ninguno. El régimen iraní ha acosado y atacado el transporte marítimo internacional en el Golfo de Omán durante décadas. Esos días han terminado", escribió el Comando Central en la publicación de un clip en su cuenta oficial de la red social X.

El video, de 12 segundos de duración, muestra el momento exacto en el que un buque del régimen de Irán es atacado por equipos militares de Estados Unidos aparentemente durante la noche, cuando se ocasionó la gran explosión a mar abierto que generó una columna de fuego y que se propagó rápidamente.

"La libertad de navegación marítima ha sustentado la prosperidad económica estadounidense y mundial durante más de 80 años. Las fuerzas estadounidenses seguirán defendiéndola", agregó el Comando Central de Estados Unidos en la misma publicación.

El anuncio se dio dos días después de que el Comando Central pusiera en marcha la Operación Furia Épica por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la que las fuerzas militares del país norteamericano junto a las de Israel efectuaron una serie de ataques para desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní y los sitios que representaban una amenaza inminente.

El Comando Central había reportado que logró defenderse con éxito de los ataques en respuesta del régimen de Irán en los que se utilizaron misiles y drones, aunque Trump confirmó más temprano el lunes la muerte de cuatro militares de Estados Unidos que cayeron durante el operativo.

"Hoy lamentamos cuatro militares en acción y enviamos nuestro amor y apoyo a sus familias", declaró Trump durante una ceremonia en la Casa Blanca donde otorgó la Medalla de Honor del Congreso a tres veteranos de guerra.

Además de haber atacado 11 barcos en el Golfo de Omán, como lo indicó en su post el Comando Central, precisaron también que el ejército de Estados Unidos había atacado, hasta el momento, más de 1250 objetivos en Irán.

