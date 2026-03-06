NTN24
Viernes, 06 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Planet Labs bloqueará por 96 horas imágenes satelitales del Golfo tras ofensiva con drones de Irán

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques militares | Foto AFP
La medida busca evitar que actores hostiles utilicen estos datos en medio de los ataques en Medio Oriente.

Planet Labs PBC, un proveedor líder de imágenes satelitales de alta resolución, anunció este viernes que retendrá durante 96 horas las imágenes de los Estados del Golfo que sean blanco de ataques con drones iraníes.

Las imágenes producidas por esta empresa con sede en California suelen estar disponibles casi de inmediato para sus clientes, entre los que se encuentra AFP, así como otros medios de comunicación, empresas e investigadores.

La firma señaló en un mensaje a sus clientes que la medida era "temporal" y obedece a su "compromiso con prácticas responsables de uso de datos y con la seguridad del personal" desde el estallido de los ataques en Oriente Medio.

Planet Labs no precisó si había actuado a petición de las autoridades de Estados Unidos. Las imágenes de Irán no están incluidas en la determinación.

"Todas las imágenes nuevas recogidas sobre los Estados del Golfo y las zonas de conflicto adyacentes (sin incluir Irán) estarán sujetas a un retraso obligatorio de 96 horas antes de que se pongan a disposición en nuestro archivo", indicó la firma.

Aseguró que esta decisión está sujeta a “impedir que actores adversarios pongan en peligro la seguridad del personal de los países aliados y socios de la OTAN, así como de los civiles", añadió.

"A medida que evolucione el conflicto, el área afectada puede cambiar", explicó la empresa en el comunicado.

Cabe resaltar que Planet Labs ya había impuesto anteriormente un retraso de 30 días en las imágenes tomadas del territorio palestino de Gaza.

No obstante, Vantor, otro proveedor de Estados Unidos, anteriormente conocido como Maxar, nunca divulgó imágenes de las bases militares de las fuerzas americanas ni de sus aliados.

