"Si Maduro nunca ha sido presidente ¿En calidad de qué asume Delcy Rodríguez?": Asdrúbal Aguiar explica intereses de EE. UU. al reconocer la legitimidad del régimen

Asdrúbal Aguiar, secretario general del Grupo IDEA, quien además es académico, escritor venezolano y exministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, cuestionó en La Tarde de NTN24 el rol de Delcy Rodríguez como encargada del régimen venezolano y explicó los intereses de Estados Unidos al reconocerle.

"Si Maduro no es presidente de Venezuela, no puede ser presidente de Venezuela su vicepresidente, porque carece de toda la legitimidad", dijo Aguiar. "El principio legitimador de la democracia lo tienen María Corina Machado y Edmundo González Urrutia", aclaró.

El reconocimiento de Delcy Rodríguez por parte de Estados Unidos, explicó Aguiar, está relacionado con la gestión que, controlada por el Gobierno Trump, debe darle ella a la documentación relacionada, por ejemplo, con el petróleo, para lo cual el régimen necesita tal legitimidad que se le otorga desde Washington.

"Lo que está haciendo Estados Unidos es lo siguiente, diciendo 'Bueno, tenemos que darle legitimidad y reconocimiento a esa señora porque en definitiva como es la que firma todos los contratos que se están celebrando en este caso con las empresas transnacionales en petróleo, no vaya mañana, tras un cambio de gobierno, el nuevo gobierno, a poner en duda la legitimidad o la validez de esos contratos que se hayan firmado", explicó Aguiar.

Para Aguiar, sin embargo, el rol de Rodríguez no es legítimo en lo absoluto y, en cambio, el poder en Venezuela "se ha demostrado que lo tiene Estados Unidos". "Si hablamos de potestades soberanas, esa soberanía la está ejerciendo en este momento, así sea de manera tutelar, Estados Unidos".

En ese sentido, Aguiar considera que antes de que Estados Unidos reconozca a Rodríguez como presidente, "lo que deberían es darle un nombramiento como procónsul de los Estados Unidos en Venezuela", pero cree, a su vez, que se trata de "un proceso".