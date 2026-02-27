Messi vive una de las mayores vulneraciones de su carrera: tras invasión de hincha terminó tirado en el césped

Un incómodo momento se vivió en el amistoso entre el Inter Miami CF e Independiente del Valle en Puerto Rico, luego de que un fanático invadiera el campo de juego para saludar a Lionel Messi.

El hecho ocurrió mientras el rosarino se encontraba saludando a uno de sus hinchas, quien le habría pedido un autógrafo.

En ese momento, un fanático corrió hasta el lugar en el que se encontraba ‘La Pulga’, lo abrazó y lo tumbó al suelo, mientras el personal de seguridad intentaba atraparlo.

En ese momento, Messi se levantó molesto, aunque sin lesiones, mientras el caos obligó a acelerar el final del partido.

En ese momento, el capitán argentino fue protegido por jugadores rivales, quienes también votaron que el hecho volviera a ocurrir.

En varios videos que rondan las redes sociales se observa a algunos fanáticos saliendo de las gradas y corriendo por el campo de juego.

Messi viene de enojo en enojo

En días pasados, antes de este incidente en el amisto, Lionel Messi se molestó tras la derrota del Inter Miami ante Los Angeles FC en el que habría intentado ingresar al vestuario de los árbitros visiblemente molesto.

Tras la caída de las Garzas 3-0, el delantero argentino no dudó en manifestar su evidente molestia ante ciertas decisiones arbitrales que existieron durante el encuentro que disputaron en el histórico Memorial Coliseum.

En redes se ha hecho viral un video que muestran las cámaras del estadio en donde se ve a la 'Pulga' muy enfadado tras el pitazo final y siguiendo a los jueces hasta los vestuarios.

Claramente furioso, Messi habría intentado ingresar en los vestuarios de los árbitros, una zona prohibida para todo el mundo. De inmediato, su amigo y compañero de equipo Luis Suárez lo frenó agarrándolo del brazo para que no fuera detrás de los jueces.

Pero Messi insistió en ingresar e intentó zafarse del agarre del uruguayo, al punto que Suárez lo confrontó para que se devolviera. Segundos después se ve que Messi junto con Suárez se devuelven y salen por el túnel.