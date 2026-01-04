NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Régimen cubano

Régimen castrista confirma la muerte de 32 militares cubanos durante operación de captura de Maduro en Caracas

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Miguel Díaz-Canel, en su cuenta en X, reconoció que este grupo de cubanos se encontraba en el lugar protegiendo a Maduro y a su esposa.

El régimen castrista informó este domingo que 32 militares cubanos murieron durante la incursión estadounidense en Venezuela para capturar al dictador Nicolás Maduro para enjuiciarlo en Estados Unidos.

La Habana decretó dos días de luto, el 5 y 6 de enero, en honor a los muertos y dijo que se anunciarán los arreglos funerarios.

o

"Perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano", dijo el régimen en un comunicado.

Por su parte, Miguel Díaz-Canel, en su cuenta en X, reconoció que este grupo de cubanos protegía a Maduro y a su esposa. "Cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación", dijo.

Las imágenes de Maduro, de 63 años, con los ojos vendados y esposado camino de Estados Unidos le dieron la vuelta al mundo, tras una intervención que no se veía en América Latina desde la invasión de Panamá hace 37 años.

Sin dar detalles concretos, el ministro de Defensa del régimen chavista, Vladimir Padrino, por quien Estados Unidos ofrece US$15 millones de recompensa, dijo horas antes en la televisión estatal que el ataque estadounidense mató "a sangre fría" a soldados, civiles y a "gran parte" de la seguridad de Maduro.

Temas relacionados:

Régimen cubano

Miguel Díaz-Canel

Nicolás Maduro

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Portaviones Charles de Gaulle - Foto EFE
Portaviones

Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno"

Marcha de las antorchas (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

En total silencio y con el nombre de Venezuela adelante: la tradicional marcha de las antorchas iluminó a Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina

José Raúl Mulino, presidente de Panamá - Foto: AFP
Panamá

Presidente de Panamá anuncia que vuelo directo a Caracas con migrantes venezolanos se realizará el próximo lunes

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Netflix/ Mundial 2026 - Fotos AFP
Netflix

"La FIFA está cambiando las reglas del juego": Netflix anuncia videojuego basado en el Mundial 2026

Adornos navideños con nombres de presos políticos durante una manifestación en Caracas, Venezuela – Foto de referencia: EFE
Liberación de presos políticos

Educadores, médicos y menores de edad entre los presos políticos que recibieron libertad condicional en Venezuela: Esta es la lista verificada por una ONG

Portaviones Charles de Gaulle - Foto EFE
Portaviones

Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno"

Volodimir Zelenski, Donald Trump y Vladimir Putin – Foto AFP
Ucrania

Estos son los 20 puntos del plan de paz para Ucrania propuesto por Trump y Zelenski

Marcha de las antorchas (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

En total silencio y con el nombre de Venezuela adelante: la tradicional marcha de las antorchas iluminó a Oslo tras el Nobel de Paz de María Corina

José Raúl Mulino, presidente de Panamá - Foto: AFP
Panamá

Presidente de Panamá anuncia que vuelo directo a Caracas con migrantes venezolanos se realizará el próximo lunes

Lionel Messi y su familia (AFP)
Lionel Messi

"Tenemos heredero": hijo de Messi sorprende con habilidades futbolísticas dignas de su padre en plena celebración del Inter de Miami

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre