Así fue la intervención del hijo del dictador Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional del régimen sobre la Ley de Amnistía

El hijo del líder del régimen, Nicolás Maduro, dijo el jueves que "Venezuela no aguanta una venganza más", durante el primer debate de una ley de amnistía que se llevó a cabo en la ilegítima Asamblea Nacional.

"Venezuela no aguanta una venganza más, yo estoy de acuerdo con eso", dijo Nicolás Maduro Guerra en referencia al discurso de otro parlamentario.

Además, aseguró que "después de esta ley, debemos lograr que la política se pueda hacer sin violencia, sin odio, sin misiles, sin invasión militar ni secuestro de presidentes", haciendo referencia al operativo que terminó con la captura de su padre.

"Venezuela debe enrumbarse, con el amor por delante, con la reconciliación y con la paz consolidada hacia el futuro glorioso de desarrollo que nos tiene preparado el destino a esta tierra hermosa que es Venezuela", puntualizó el hijo del capturado líder del régimen venezolano.

La Asamblea Nacional del régimen venezolano aprobó este jueves por unanimidad la primera discusión del proyecto de ley de amnistía, solicitada por Delcy Rodríguez, que abarca a los acusados por "traición a la patria", "terrorismo" e "instigación al odio" en 27 años de chavismo.

"En el nombre de Dios, aprobado por unanimidad", dijo Jorge Rodríguez, antes de nombrar una comisión encargada del proceso de consultas de cara a la segunda discusión y aprobación de la ley, que aún no tiene una fecha definida.

Jorge Rodríguez también pidió perdón a los presos políticos encarcelados en las casi tres décadas de gobiernos chavistas durante el debate de una ley de amnistía propuesta por el gobierno interino.

"Pedimos perdón y tenemos que perdonar también", dijo el hermano de Delcy Rodríguez, tras sostener una fotografía del fallecido presidente Hugo Chávez con un crucifijo en mano. "Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos".