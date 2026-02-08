NTN24
Juan Pablo Guanipa

Se conoce la primera declaración en video de Juan Pablo Guanipa tras su excarcelación: "Aquí estamos saliendo en libertad"

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separado de su familia, Guanipa recobró la libertad.

Este domingo se confirmó la excarcelación del líder político venezolano Juan Pablo Guanipa, así lo confirmó su hijo ramón en redes sociales.

"Anuncio que mi papá, Juan Pablo Guanipa, fue excarcelado hace minutos. Luego de más ocho meses de injusta prisión y más de un año y medio separados, toda nuestra familia podrá abrazarse de nuevo pronto", señaló en la cuenta oficial de X del líder político.

Tras esto, se conoció la primera declaración del líder opositor, quien a la salida del centro de detención en el que el régimen lo encerró, celebró el regreso a la libertad.

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio, 10 meses escondido y casi 9 meses detenido, mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante”, dijo.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido arbitrariamente el pasado 23 de mayo de 2025 tras varias semanas en la clandestinidad en un momento en el que el régimen aumentó su represión contra los opositores.

Antes de ser alcanzado por las fuerzas represoras de Maduro, Guanipa alcanzó a publicar una carta para conocimiento de los venezolanos.

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin. A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura", señaló en ese entonces.

Asimismo, Guanipa dijo que se trató de "un secuestro que ha sido motivado por una sola razón: el miedo del régimen al pueblo venezolano. El miedo de la dictadura al espíritu del 28 y 29 de julio".

La esperada excarcelación del líder político se da en medio del cambio de retórica por parte del régimen, que prometió excarcelaciones masivas ante la presión del Gobierno de Estados Unidos.

