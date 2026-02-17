"La farcpolítica en este momento está presionando para que Iván Cepeda sea presidente": Germán Rodríguez, líder de la Reserva Militar y Policías de Colombia

Una denuncia presentada por el candidato presidencial Daniel Palacios ante las autoridades de justicia de Estados Unidos solicita investigar las posibles conexiones entre el candidato presidencial colombiano Iván Cepeda y el extinto grupo armado de las FARC con base en información contenida en los computadores de Raúl Reyes incautados en 2008.

El mayor en retiro Germán Rodríguez, líder de la Reserva Militar y Policía de Colombia, afirmó en entrevista con NTN24 que "Iván Cepeda es el candidato directo de las disidencias de las FARC y los grupos armados ilegales”. Rodríguez destacó que el Frente 42 de las FARC, uno de los más violentos, lleva el nombre de Manuel Cepeda Vargas, padre del candidato.

Los correos electrónicos hallados en el campamento de Raúl Reyes tras el bombardeo en Angostura, Ecuador, el 1 de marzo de 2008, contienen menciones directas a Cepeda. Según los documentos, uno de los mensajes señalaba: "Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo".

La controversia sobre la validez de estas pruebas marca un punto crítico en el debate político colombiano. En 2011, la Corte Suprema de Justicia de Colombia desestimó que estos archivos pudieran utilizarse como prueba legal, argumentando que no se respetó la cadena de custodia durante su incautación. Sin embargo, Interpol realizó un peritaje meses después del operativo y concluyó que "no hubo ningún tipo de alteración de los datos de la evidencia computacional".

“Cuando sacan ese computador con cadena de custodio en flagrancia, se lo llevan a Francia, porque ahí están las oficinas de la Interpol, y el dictamen dice que el computador no fue manipulado en lo absoluto”, señaló Rodríguez.

“¿Por qué Iván Cepeda nunca ha dicho en público que no está de acuerdo con que un frente narcotraficante tenga el nombre de su papá?”, indicó.

Por último, el militar retirado cuestionó que las pruebas en el computador de Raúl Reyes no sean tenidas en cuenta en Colombia.

“¿Por qué Estados Unidos tiene como prueba los computadores de Raúl Reyes y Colombia no”, concluyó.