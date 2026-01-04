NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Donald Trump

Trump dice que Colombia está "dirigida por un hombre enfermo" y que una operación militar en este país "suena bien"

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Gustavo Petro (AFP)
Los comentarios se produjeron después de que Estados Unidos capturara al dictador venezolano Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duros cuestionamientos este domingo contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y además se mostró abierto a una eventual acción militar en este país.

"Colombia también está muy enferma, dirigida por un hombre enfermo, al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos, y no va a estar haciéndolo mucho tiempo", dijo Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

o

Al ser consultado directamente respecto a si Estados Unidos llevaría a cabo una operación militar en Colombia, Trump respondió: "Suena bien para mí".

Los comentarios se produjeron después de que Estados Unidos capturara al dictador venezolano Nicolás Maduro en un audaz operativo y lo trasladara a Nueva York para enfrentarse a cargos de narcotráfico.

Precisamente, el presidente Petro cuestionó este domingo la captura de Maduro y calificó de aberrante la operación ordenada por Trump.

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", dijo el mandatario colombiano.

"Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe", agregó.

