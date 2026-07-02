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Jueves, 02 de julio de 2026
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España registró casi 1,2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes: Colombia es el país de origen más representado de Latinoamérica

julio 2, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Pasaporte de Colombia - Canva
Pasaporte de Colombia - Canva
Dos tercios de los solicitantes son originarios de América Latina y cerca de una cuarta parte de África.

Este jueves, el Gobierno de España reportó que registró casi 1,2 millones de solicitudes de regularización de inmigrantes bajo el plan lanzado por el presidente Pedro Sánchez, una cifra de la que dos tercios proceden de países de Latinoamérica.

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Así lo anunció la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, durante una rueda de prensa en Madrid en la que puntualizó que se presentaron 1.174.978 solicitudes, de las cuales más de 600.000 ya fueron tramitadas.

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Dichas cifras se registraron en el plazo establecido en este proceso extraordinario, entre mediados de abril y el 30 de junio.

Los datos indican que dos tercios (67%) de los solicitantes son originarios de América Latina y cerca de una cuarta parte de África (22,9%).

Colombia es la nación de origen más representada con el 25,9%, por delante de Marruecos que se lleva el 13,3%, mientras que Venezuela representa el 11,8% y Perú el 8,8%.

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Con la solicitud, las autoridades españolas disponen de tres meses para tramitar y conceder (o no) a estos solicitantes un permiso de residencia y trabajo válido únicamente en el territorio nacional.

El presidente Sánchez, quien se ha visto asediado por múltiples escándalos de corrupción, convirtió este plan extraordinario en el estandarte de la acción de su gobierno, estableciendo una política migratoria de acogida y en contra del endurecimiento aplicado por numerosos países de la Unión Europea.

Los interesados debían acreditar al menos cinco meses de presencia en España al 1 de enero 2026 y demostrar igualmente que no tenían antecedentes penales.

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