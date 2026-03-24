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Martes, 24 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán nombra a uno de sus funcionarios más radicales y violentos como nuevo jefe de seguridad en reemplazo del abatido Alí Larijani

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Mohamad Bager Zolgadr (EFE)
Mohamad Bager Zolgadr (EFE)
Además de Larijani, los ataques estadounidenses e israelíes han resultado en la baja del líder supremo Alí Jamenei, y a dirigentes de la élite política y militar de la república islámica.

El régimen de Irán nombró a Mohammad Baqer Zolqadr, un excomandante de los Guardianes de la Revolución y fiel del fallecido Alí Larijani, para reemplazar a este último al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Larijani, figura política emblemática y pilar de la República Islámica, dirigía el máximo órgano de seguridad de Irán hasta su muerte la semana pasada en bombardeos israelíes en Teherán.

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El hombre de confianza de los ayatolás había sido pilar importante de la dictadura desde el comienzo del conflicto.

Larijani, matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Asimismo, fungía como uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de "represión violenta del pueblo iraní", tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

Además de Larijani, los ataques estadounidenses e israelíes han resultado en la baja del líder supremo Alí Jamenei, y a dirigentes de la élite política y militar de la república islámica en las primeras tres semanas de conflicto.

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En los últimos días, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró la semana pasada que Irán está "siendo diezmado" y el ejército israelí lo describió como un "castillo de naipes que se desmorona".

El lunes, el presidente Donald Trump aseguró que ha tenido conversaciones productivas con el régimen iraní en el marco de la resolución sobre las hostilidades.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América e Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump.

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