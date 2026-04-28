"Hasta ahora, 39 embarcaciones han sido redirigidas": EE. UU. publica nuevo video de abordaje a buque comercial sospechoso de vulnerar el bloqueo a los puertos iraníes

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que marines abordaron un buque comercial sospechoso de intentar transitar hacia Irán y violar el bloqueo impuesto a los puertos iraníes.

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"Hoy temprano en el mar Arábigo, marines de Estados Unidos de la 31.ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el M/V Blue Star III, un buque comercial sospechoso de intentar transitar hacia Irán en violación del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes", detalló este martes 28 de abril en un mensaje en X.

Sin embargo, el mando militar agregó que las fuerzas de Estados Unidos liberaron la embarcación después de realizar una búsqueda y confirmar que el viaje del barco no incluiría una escala en un puerto iraní.

"Las fuerzas estadounidenses continúan operando y haciendo cumplir el bloqueo en todo el Medio Oriente. Hasta ahora, 39 embarcaciones han sido redirigidas para garantizar el cumplimiento", subrayó.

Después de implementar el bloqueo a los buques que entran y salen de los puertos iraníes, las fuerzas de Estados Unidos han logrado detener el comercio económico del régimen que ingresa y sale por mar, según reportes del Centcom.

De acuerdo con una declaración del jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, el bloqueo en el estrecho de Ormuz “se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan a o provengan de puertos iraníes”.

Sin embargo, aclaró que “la acción de EE. UU. es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del Estrecho de Ormuz”.

El último informe de las Fuerzas Militares de Estados Unidos indica que han dirigido a 39 barcos a dar la vuelta o regresar al puerto.