Con un computador y videos de YouTube: así fue la presentación de Justin Bieber como mejor pago en la historia de Coachella que lo ha convertido en objeto de críticas en redes

El artista canadiense Justin Bieber volvió a los escenarios y esta vez lo hizo para encabezar el famoso festival de música Coachella, en donde este fin de semana dio una presentación que ha dividido la opinión del público.

El intérprete de "Baby" recurrió a la nostalgia para entonar sus mejores éxitos y algunos de los temas de su reciente álbum "SWAG", sin embargo, la puesta en escena es lo que lo ha puesto en el ojo del huracán.

Con un portátil y usando sus viejos videos de YouTube, Bieber se tomó el escenario más importante del mundo de los festivales para interpretar temas como "Baby", "Beauty and a beat", "Never Say Never", "Where Are Ü Now", "Favorite Girl","That Should Be Me", "Confident", y "Sorry".

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Sin embargo, la crítica ha estado en que es actualmente el headliner más pago en la historia de Coachella, recibiendo una suma de 10 millones de dólares por su presentación superando así a anteriores headliners como Beyoncé, The Weenknd, Lady Gaga y Ariana Grande, todos ellos ganando 8 millones en sus respectivas ediciones.

Los usuarios han comparado su presentación, la que calificaron de "mediocre" y "floja" con la de la artista Sabrina Carpenter y la de la colombiana Karol G, quienes han sido calificadas con cinco estrellas por el portal The Guardian.

"Justin Bieber tocando canciones desde su laptop en el escenario mientras Sabrina Carpenter realizaba múltiples cambios de vestuario, visuales, coreografía y voces", dijo un usuario.

Otro internauta señaló: "La gente literalmente madrugó hasta las dos de la mañana para ver el show mediocre de Justin Bieber cantando karaoke en Coachella mientras reproducía videos en youtube".

"Tienen artistas como Sabrina produciendo un show digno teatro, y luego le aplauden a estos mediocres que ponen videos de Youtube", "Hay conciertos mediocres y luego este", "La performance en Coachella de Karol G no tiene comparación con la del insípido de Justin Bieber", son algunos de los comentarios.

Lo cierto es que al canadiense todavía le queda otra fin de semana para cerrar su etapa de Coachella, en el cual se espera haga algunos cambios entre su setlist y agregue algunos invitados.

Bieber no se presentaba en un espacio de las dimensiones de Coachella desde 2022, cuando participó en el Rock in Rio en Brasil, pero en el último año ha protagonizado un regreso paulatino a la escena.

El anuncio de su participación en Coachella surgió poco después de los lanzamientos de sus dos recientes álbumes: "SWAG" y "SWAG II".