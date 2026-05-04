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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Organización Mundial de la Salud

Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina: hay tres muertos

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina: hay tres muertos - AFP
Alerta por brote de hantavirus en crucero que salió de Argentina: hay tres muertos - AFP
El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos por un posible foco de infección por hantavirus en un crucero en el Atlántico, una enfermedad que puede provocar un síndrome respiratorio agudo.

El barco MV Hondius cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde. El domingo se encontraba frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde.

"La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo", declaró esa agencia de la ONU.

"A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica", precisó la OMS.

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El pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue hospitalizado en Johannesburgo, señaló un portavoz sudafricano, Foster Mohale, que depende del Ministerio de Salud.

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

"Aunque sea raro, el hantavirus puede transmitirse de una persona a otra y provocar enfermedades respiratorias graves", indicó la OMS.

"Se están realizando investigaciones en profundidad, sobre todo análisis de laboratorio adicionales e investigaciones epidemiológicas. Los pasajeros y la tripulación están recibiendo atención médica. También se está llevando a cabo la secuenciación del virus", agregó.

Según una fuente conocedora del caso, que pidió mantener el anonimato, habría una pareja de neerlandeses entre los tres fallecidos. La tercera víctima seguiría a bordo del barco.

Un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en isla de Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó Mohale.

Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero, que no pudo indicar la nacionalidad de las víctimas.

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