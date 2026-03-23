Donald Trump elogia a Delcy Rodríguez y dice que espera "encontrar a alguien así" en el cambio de régimen de Irán

Este lunes, Donald Trump elogió a la jefe encargada del régimen venezolano Delcy Rodríguez y dice que espera "encontrar a alguien así" en el cambio de régimen de Irán.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando. Todo está saliendo tan bien, con el petróleo y la relación con Delcy Rodríguez", expresó Trump ante periodistas en Florida.

Posteriormente, el titular de la Casa Blanca complementó: "Quizás encontraremos alguien así en Irán".

Más temprano, el gobernante de la unión americana indicó que ha tenido conversaciones productivas con el régimen de Irán en el marco de la resolución sobre las hostilidades en Oriente Medio.

El mandatario norteamericano se pronunció a través de su cuenta oficial en la plataforma digital Truth social.

"Me complace informar que los Estados Unidos de América e Irán han tenido, durante los últimos dos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio", escribió Trump.

"Basándome en el tono de estas conversaciones en profundidad, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraní durante un período de cinco días, sujeto al éxito de las reuniones y discusiones en curso", añadió.

Donald Trump ha adoptado una postura de máxima presión y acciones directas en Venezuela e Irán.

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Su estrategia, según expertos, combina la fuerza militar con una diplomacia de "último minuto" que genera cierta incertidumbre en la geopolítica global.

Se trataría de una táctica que él mismo ha defendido para ganar ventaja en negociaciones. Su estilo, de acuerdo con analistas políticos, combina la retórica combativa con cambios de postura estratégicos para descolocar a sus oponentes.