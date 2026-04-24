¿Duda para el Mundial?: Estas son las semanas que estará de baja Yamal tras confirmarse que se perderá lo que resta de temporada con el Barcelona

El futbolista español Lamine Yamal generó preocupación al tener que abandonar el terreno de juego por una lesión el pasado miércoles, durante el duelo de la jornada 33 de La Liga entre el FC Barcelona y el Celta de Vigo.

Según trasciende, Yamal estará de baja aproximadamente 5 semanas debido a una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Por ende, el delantero se perderá el resto de la temporada con el FC Barcelona. De momento, Yamal seguirá un tratamiento conservador y se espera que esté recuperado para el Mundial 2026.

Momento de la lesión de Yamal:

El joven atacante solicitó el cambio justo después de convertir un penalti que ponía en ventaja a su equipo 1-0 en el minuto 40.

Tras ejecutar el disparo, no celebró el tanto y cayó al césped, mostrando signos de molestias musculares.

Posteriormente, fue reemplazado por el sueco Roony Bardghi, en un momento en que el partido también estaba detenido debido a una emergencia médica en las gradas.

Al finalizar el encuentro, el entrenador Hansi Flick expresó su deseo de que la lesión no sea grave. Además, lamentó la situación, destacando la importancia del futbolista para el equipo.

Por su parte, Lamine usó sus redes sociales para hablar de sus sensaciones tras la confirmación de su desgarro.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido", sostuvo el 10 del Barcelona.

“Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más. Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. Gracias por los mensaje y Visca el Barça“, añadió.

Yamal, en ese orden de ideas, debido a las tareas de recuperación, no disputaría el clásico ante el Real Madrid previsto para el 10 de mayo en el Camp Nou.