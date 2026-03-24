Régimen de Irán desafía a Gobierno Trump y lanza nueva lluvia de misiles sobre Israel

El régimen de Irán lanzó oleadas de misiles contra Israel el martes, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que se habían mantenido conversaciones "muy buenas y productivas" destinadas a detener el conflicto en Medio Oriente.

Tras el comentario de Trump en Truth Social el lunes, sin embargo, el régimen iraní afirmó que aún no se habían celebrado conversaciones.

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Misiles iraníes activaron las sirenas antiaéreas en Tel Aviv, la ciudad más grande de Israel, donde un edificio de apartamentos de varias plantas quedó atravesado por enormes agujeros.

El Servicio de Bomberos y Rescate de Israel informó que estaban buscando a civiles atrapados en la edificación.

El ejército israelí reportó que sus aviones de combate llevaron a cabo una intensa oleada de ataques en el centro de Teherán el lunes, dirigidos contra centros de mando clave, incluidas instalaciones vinculadas al servicio de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica y al Ministerio de Inteligencia del régimen iraní.

Durante la noche se alcanzaron más de 50 objetivos, entre ellos depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles balísticos, según el ejército de Israel.

La agencia de noticias iraní Nournews informó que los sistemas de defensa antiaérea se activaron en todo Teherán al escucharse explosiones simultáneamente en varias zonas de la capital.

Al menos ocho personas murieron y 28 resultaron heridas en un ataque contra una zona residencial de Tabriz, una ciudad de 1,7 millones de habitantes en el noroeste del régimen de Irán, según informó a la agencia de noticias Tasnim.

Por otra parte, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron la interceptación de cinco misiles balísticos y 17 drones procedentes de Irán.

Trump dijo el lunes que posponía durante cinco días un plan para atacar las centrales eléctricas de Irán siempre y cuando se reabra el estrecho de Ormuz.

El régimen de Irán había prometido responder a tales ataques mencionados bombardeando la infraestructura de los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

La embajada iraní en Sudáfrica publicó en X una imagen que mostraba un volante rosa de juguete colocado en el salpicadero de un coche delante del asiento del pasajero, en una aparente burla a la idea de Trump, expresada a los periodistas, de que podría controlar el estrecho de Ormuz junto con el líder supremo del régimen de Irán.

Como muestra de la creciente influencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) del régimen de Irán un antiguo comandante de esta fuerza de élite que respondía directamente ante el ayatolá Mojtaba Jamenei, líder supremo, fue nombrado secretario del máximo organismo de seguridad del régimen.

Mohammad Baqer Zolqadr reemplazó a Ali Larijani, quien murió en un ataque israelí la semana pasada, al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del régimen de Irán, aunque no se esperaba que él asumiera el papel de Larijani como figura clave en la toma de decisiones.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el régimen iraní el 28 de febrero tras afirmar que no habían logrado avances suficientes en las conversaciones destinadas a poner fin al programa nuclear iraní, a pesar de que el mediador Omán afirmó que se habían realizado progresos significativos.

Desde entonces, el régimen de Irán ha atacado países que albergan bases de Estados Unidos, infraestructuras energéticas clave del Golfo y ha cerrado el estrecho de Ormuz, vía de paso de una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

Israel también está llevando a cabo una operación aparte contra los militantes de Hezbolá, respaldados por el régimen de Irán, que han atacado de vuelta a Israel desde el Líbano en apoyo de Irán.

A pesar de las señales diplomáticas de Washington, no ha habido indicios de que el conflicto disminuyera en el Golfo ni en el Líbano.

El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró que ahora planean ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani, aproximadamente una décima parte del país. Añadió que no podría haber viviendas ni residentes en las zonas donde reinara el "terrorismo", en una evidente referencia a Hezbolá.